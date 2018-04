SAŠA VIDIĆ OGORČEN ZBOG NASILNOG PONAŠANJA LAZUKIĆA: Meni je to jezivo, on je jedan jadnik

Nataša Bekvalac juče je pretrpela fizičko nasilje od strane supruga Luke Lazukića.

Odmah se javila u Urgentni centar, a zajedno sa sestrom Kristinom i čitavom porodicom Bekvalac provela je jučerašnji dan, prvo u bolnici, a potom u policiji.

Saša Vidić je odlučio da se oglasi povodom ovog neprijatnog događaja, pa je iskreno dao svoj komentar i podršku Nataši.

"Meni je to jezivo. Šta reći o čoveku koji je tukao ženu koja se porodila pre mesec i po dana. Šta uopšte reći o čoveku koji tuče ženu? On je generalno jedan jadnik, životni luzer, nikakav košarkaš. Kome pričaju te izmišljene bajkovite priče? To je glupost, on je jedan lezilebović kome otac daje pare, pa ih više nemaju. Idealno je da se ona rastane preko noći, kad te jednom neko udari, uradiće to i drugi put, u stanju je svašta da uradi, to je takav lik", izjavio je prijatelj pevačice i dodao:

"Mislim da ga neće zadržati u policiji, zakoni samo funkcioniše na papiru. On treba da bude 48 u pritvoru, a onda zatvor od 3 meseca, da u pokažu kako je bilo Nataši", rekao je Vidić.

