ŽIKA ŠARENICA PIŠE ZA KURIR: Bulevar ljubavi i tajni

Danas želim da vas povedem na „Bulevar ženskih tajni“. To je lepa priča o inicijativi Sanje Marinković i Vesne Dedić. Koncept jednostavan i lako se prima. One sa izabranim prijateljima putuju po gradovima Srbije i u susretima sa ženama otkrivaju uzajamno tajnu uspeha ili problema lepšeg pola. Ne, muškarci nisu isključeni, nije to čista feministička družba. Gospoda su tu kao lojalni organizatori i moderatori.



Imao sam privilegiju da učestvujem na susretu sa stotinak dama sa Uba. Radoznalost i zapitanost ženskog sveta o smislu postojanja i ulozi žene u društvu otvori vam se odjednom kao sažetak neke davno pročitane knjige. A duša žene polako se rascvetava kao čarobni prolećni cvet. I nećete verovati, nijedna učesnica nije potegla za tradicionalnim problemom - žensko-muškim odnosima. Sve su ozbiljno bile zapitane kuda danas vode belosvetske novotarije koje i kod nas opsedaju mladu žensku populaciju. Zašto je na Ubu svaka druga žena danas razvedena? Da li je u braku danas važniji novac ili poljubac partnera?



Život moderne zaposlene žene danas je potpuno drugačiji od onog koji su vodile generacije naših majki i baka.Prvi put se susrećemo sa činjenicom da one rade posao koji vole, svojim uspehom inspirišu druge žene, imaju poslovne obaveze i, kada napuste radno mesto, one su i žene kojima je prioritet porodica.



Festival je zamišljen kao susret žena koje se bave različitim poslovima. Cilj je da svaka žena danas dobije podstrek i oseća se privilegovano.



Poseban utisak ostavljaju tri dame. Milka Lazić je ovde stigla iz Hrvatske 1976. Po struci je sudija već 38 godina. I majka dvoje dece, uspešnih ljudi. I kada je 1995. ostala bez muža, nije posustala.



Svetlana Josipović je 20 godina vozač kamiona. Uživa u divnom braku i sreći svoje dvoje dece. I Slavica Nikolić iz sela Joševa, nesuđena pravnica, ceo život provela je na selu i odgajila pet kćeri. I uživa u ljubavi i skladnom braku. Za muža kaže da je toliko dobar da zaslužuje bolju ženu, a on kaže da bolje na svetu nema.



„Bulevar ženskih tajni“, jeste bulevar radosti života i traženja smisla života. Žene su broj jedan u odgonetanju tako važnih tajni.



Do naredne nedelje!

Kurir

Autor: Kurir