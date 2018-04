OVO JE FOLKER NA KOGA JE DŽEJ LJUBOMORAN: On je gospodin čovek, a ja đubre staro!

Džej Ramadanovski ističe kako je uvek bio ljubomoran na umetnost življenja folkera Marka Bulata, i nije ga sramota da mu kao prijatelju prizna sva svoja osećanja.

"Sa mnogo kolega se odlično slažem, ali Bulat u mom srcu ima posebno mesto. On je veliki umetnik i na početku karijere radio je kod mene u klubu. Verujte mi, on je toliko zračio pozitivnom energijom, da su gosti dolazili samo zbog njega. Bulat ima veliku dušu, a to je u današnje vreme retko. Razveselio je na hiljade ljudi i ja za svojih trideset godina karijere nisam video boljeg muzičara. Uvek sam bio ljubomoran na njegov život. Ne zato što je on viši od mene, jer ja na sebe gledam kao na modernog Italijana, već na njegovu umetnost življenja", rekao je Džej.

foto: Damir Dervišagić

"Bulat uvek ima isplaniran svoj dan u minut. Tačno zna od koliko do koliko igra košarku, kada ruča, peva... Dok ja živim u konfuziji! On je gospodin čovek, a ja đubre staro", kaže Džej.

Bulat mu nije ostao dužan komplimenta.

"Evo pevam već dvadeset i pet godina, a kada se setim početka karijere, Džej mi je prva asocijacija. Bio mi je velika podrška kada sam snimio prvi album, a evo i sada samo u odličnim odnosima, što nije mala stvar za tolike godine", kaže Bulat.

foto: Damir Dervišagić

(Kurir.rs/Alo.rs/Foto: Dragana Udovičić)

Kurir

Autor: Kurir