PLAŠIM SE DA UMREM PRE NJE: Lepa Lukić sastavila TESTAMENT i šokiraćete se kad vidite koga je stavila u njega!

Pevačica Lepa Lukić nedavno je sačinila testament, u kome je imala poseban uslov za svog bratanca, kome je zaveštala svu svoju imovinu.

Lepa Lukić izuzetno je vezana za svog kućnog ljubimca - mačku Mazu, te je u testamentu kojim je svu imovinu koju poseduje prepisala svom bratancu izričito navela da on može raspolagati zaostavštinom samo pod uslovom da nastavi da se stara o Mazi.

- Mačku imam tri i po godine. Udomila sam je preko oglasa. Oduvek sam volela mačke, a Maza je zaista posebna, ponekad mislim da razume sve što joj kažem. Uživa kad stojim pored nje dok jede, a uveče kada ugasim svetla zna da je vreme za spavanje i odmah se smesti pored mojih nogu. Plašim se da ne odem na onaj svet pre nje, pa da ostane bez pažnje na koju je navikla. Iz tog razloga sam u testamentu, u kome svom bratancu ostavljam svoju imovinu, napisala i to da on treba da nastavi da se brine o Mazi ukoliko me ona nadživi", otkrila je pevačica.

Iako je sa suprugom Milanom u srećnoj zajednici već 18 godina, ne pojavljuju se zajedno u javnosti, jer on ne voli medijsko eksponiranje.

Kurir

Autor: Kurir