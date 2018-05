TRAVELLAND JEDINI U EVROPI: TRADICIJA DUGA 22 GODINE! LETOVANJE U LUKSUZNIM HOTELIMA PO CENAMA SNIŽENIM I DO 52%!

Tražite kvalitetan smeštaj za letovanje? Istraživanja pokazuju da više od 70% putnika smatra izbor smeštaja podjednako važnim kao izborom same destinacije. Odmor u hotelima sa 5 zvezdica nosi mnogobrojne prednosti. Ako ste pomislili da je zbog tih prednosti on uglavnom papren po pitanju cene turistička agencija ,,Travelland’’ će vas uveriti u suprotno. Dvadeset godina tradicije putovanja omogućili su ,,Travellandu’’ da jedini u Evropi ima ovakve pogodnosti i najniže cene u nekim od najlepših i najluksuznijih hotela Grčke.

foto: Promo

foto: Promo

Na svega 135 kilometara od Soluna, na zapadnoj obali Sitonije, smešteno je najpopularnije letovalište Halkidikija - Neos Marmaras. U njegovoj blizini se nalazi jedan od najluksuznijih i najlepših hotelskih kompleksa u Grčkoj - Porto Carras.

foto: Promo

foto: Promo

Ovaj deo Grčke obale je nadaleko poznat po kristalno čistom moru smaragdne boje i dugim peščanim plažama sa kojih se može uživati i u spektakularnim zalascima sunca. Na jednoj od takvih plaža pozicionirani su hoteli Porto Carras Meliton i Porto Carras Sithonia, oba iz kategorije 5 zvezdica. Ova dva fantastična hotela čine čuveni Porto Carras koji je izgrađen na nekoliko hektara hotelskog imanja, koji poseduje sopstvenu marinu, vinograd sa vinarijom, golf terene, jahački i jedrilički klub, kazino, tržni centar, spa centar, bazene sa slatkom i slanom vodom.. Porto Carras posebno vole i posećuju roditelji sa malom decom jer ima mnogo sadržaja za najmlađe. Sve sobe su luksuzno opremljene sa elegantnim nameštajem, mermernim kupatilima i terasama sa nezaboravnim pogledom. U restoranima hotela Porto Carras resorta služe se jela mediteranske i etno kuhinje. U turističkoj agenciji ,,Travelland’’ traju velika sniženja pa tako u Porto Carras-u možete letovati uz velike popuste! Za smeštaj u Meliton hotelu Travelland je pripremio do 48% popusta a za smeštaj u Sithonia hotelu čak do 50% popusta.

foto: Promo

foto: Promo

Ništa manje popularna destinacija od Neos Marmarasa nije mali gradić Uranopolis. Na njegovom mestu se nekada nalazio drevni grad Ouranopolis a danas je tu živopisno letovalište sa prelepim pogledom na Singidski zaliv. Na svega par minuta vožnje od Uranopolisa nalazi se Alexandros Palace, fantastičan hotel sa 5 zvezdica. Smešten je na zelenilom bogatoj padini i poseduje privatnu plažu, wellness centar i teniski teren. Ovaj izuzetno prijatan i komforan hotel se sastoji iz soba, kao i prostranih i luksuznih apartmana od kojih većina ima pogled na more. Moderne i udobne sobe su klimatizovane i sadrže TV sa satelitskim kanalima, aparat za čaj/kafu i fen za kosu. Gostima su na raspolaganju masaže i kozmetički tretmani u hotelskom spa centru, otvoreni bazen i odvojen bazen za decu. U hotelskom restoranu služe se jela mediteranske i internacionalne kuhinje a gosti mogu uživati i u osvežavajućim pićima u nekom od 4 bara, uključujući bar na otvorenom sa panoramskim pogledom na more. U turističkoj agenciji ,,Travelland’’ traju velika sniženja pa tako u Alexandros Palace hotelu sa 5 zvezdica možete letovati veoma povoljno - 7 noći za 2 osobe već od 461€. A ukoliko do 10. maja rezervišete svoje letovanje dobićete all inclusive uslugu po ceni polupansiona!

foto: Promo

Još jedan odličan predlog za kvalitetan odmor je Xenios Anastasia Resort sa 5 zvezdica u mestu Nea Skioni. Ovaj prelep hotel je smešten pored mora, poseduje veliki bazen, wellnese centar, bar uz bazen, restoran sa uslugom na bazi švedskog stola… Restoran služi jela grčke i internacionalne kuhinje a bar uz bazen je idealno mesto za uživanje uz osvežavajuće piće. Gosti mogu da se opuste u sauni ili hamamu, a na raspolaganju su im i masažni tretmani. Takođe mogu da koriste teretanu i teniski teren. Sve sobe su komforne, sa klima uređajem, SAT TV-om, internet konekcijom, mini barom, sefom i fenom za kosu a za koji trenutno u ,,Travellandu” važe popusti od čak 52%!

foto: Promo

Na božanstvenoj obali Elije, na oko 8 km od Neos Marmarasa je smešten Athena Pallas Village hotel. Nadaleko je poznat po udobnim u ređenim sobama koje sadrže TV sa satelitskim kanalima, klima-uređaj i mini-bar. Veliki hotelski spa centar uključujej sale za masaže, salu za pedikir-manikir, saunu, parna kupatila i kupke sa solima/biljnim eteričnim uljima. Ponuda takođe obuhvata dečji bazeni, teniski teren, bioskop, kuglanu, stoni tenis, bilijar i fitnes centar…

foto: Promo

foto: Promo

Na veličanstvenoj plaži u letovalištu Paliuri, smešten je hotel Miraggio. Njegov zaštitni znak su otvoreni bazen i luksuzan spa centar. U hotelskim restoranima se možete uživati u obrocima, dok se u barovima može opustiti uz raznovrsna pića i osveženja. Lepo uređene sobe nude moderne pogodnosti i elegantan nameštaj. Pojedine smeštajne jedinice imaju sopstveni bazen. Svaka smeštajna jedinica sadrži klima-uređaj, flat-screen TV sa satelitskim kanalima i terasu ili balkon sa pogledom na more ili na vrt. Ukoliko poželite da sebi priuštite boravak u ovom hotelu, to možete uz popust do 35%, samo u agenciji ,,Travelland’’.

foto: Promo

foto: Promo

Jedinstveni pogled na more i Olimp krase čuveni Dion Palace hotel koji u ponudi, pored vrhunskoh smeštaja ima I mnoge barove i restorane, 2 potpuno opremljene konferencijske sale, 3 otvorena bazena, bazen za decu, sportske sadržaje i moderan spa centar sa zatvorenim bazenom. Gosti mogu da plivaju u zatvorenom ili otvorenom bazenu ili se jednostavno opuste i uživaju na suncu. Deca mogu da uživaju u obilju zabave u mini-klubu hotela Dion Palace. U večernjim časovima, centar zbivanja postaju à-la-carte kuhinje u svim visokokvalitetnim hotelskim restoranima. Samo u ,,Travelland’’ možete obezbediti popust do 32% na sezonski cenovnik za letovanje u ovom hotelu.

( Promo tekst - Foto: Promo )

Kurir

Autor: Kurir