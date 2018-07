PEVAČICA NE MOŽE DA POBEGNE OD MARINKOVIĆA: Ivan moli da se useli kod mene! (FOTO)

Ivan Marinković nakon završetka rijalitija "Parovi", po svemu sudeći, ne zna šta će sam sa sobom, pa traži žrtve za druženje, ali i gde će da se useli. To bar tvrdi buduća ukućanka luksuzne vile Hepi televizije, Biljana Mitrović, koja ne zna kako da otkači bivšeg muža Goce Tržan.

- Otkako je završio s rijalitijem, Ivan mi ne da mira. Neprekidno me zove danju i noću. Čak me je pitao da spava kod mene i ponudio se da ostane šest dana. Ne znam otkud mu tako slobodno ponašanje kada mi nismo bliski prijatelji. I ne samo to. Rekao mi je da on pravi decu iz prve i da, ako želim bebu, on može tu želju da mi odmah ispuni. Videli smo se jedno veče, popili smo kafu, ali on ne prestaje da insistira na daljem druženju, pa ne znam šta da radim - zapomaže pevačica koja će biti jedna od učesnica sedme sezone "Parova".

Ona nam je dostavila i SMS poruke u kojima je Marinković zaista pita da prespava kod nje.



- Spavaš? - upitao je Ivan Biljanu.

- Ne! U kafani sam. Ti? - odgovorila je ona.

- Ma idem kući, mislio sam da se vidimo, ali ništa - konstatovao je on.

Mitrovićeva ga je pozvala da i on svrati u provod.



- S kim si tu? Je l' mogu kod tebe da prespavam? Ja došao kod Silve, a njoj deca tu - pitao je Ivan, na šta mu je ona tek posle nekoliko sati odgovorila da joj se ugasio telefon.

