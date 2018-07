ABRONOŠA: Cava išamarala šmekericu!

Tokom ovih nedelju dana mnogo sam se motala po javnim skupovima i načula brutalne priče.

Ma ne možete ni da zamislite kakve! Naravno, nakon takvih saznanja bila sam prinuđena da dobro isproveravam svoje informacije kako bih vas iznenadila sočnim tračevima.



Prva priča ima tri aktera - dve žene i jednog muškarca. Aktuelni su i medijski svakodnevno prisutni. Prvu ličnost ću nazvati Zlatokosa, drugu Cava, a treću Šmekerica. Zlatokosa i Šmekerica su već neko vreme u vezi i zaista lepo funkcionišu.

Poslednjih godinu dana zajedno se pojavljuju u javnosti i ne kriju ljubav kao na početku.

Međutim, za razliku od nje, koja je prethodno bila u dugim vezama, on je nezreo.

S obzirom na to da je tek počeo da živi život punim plućima i da zarađuje dobru lovu, on ima potrebu sve da proba, a žene najviše. Jednom prilikom imao je zajednički nastup sa Cavom i pokušao da je smuva. Prvo joj se udvarao na drugarski način, da bi joj se zatim uneo u facu i otvoreno je muvao.

Ona je ustala, lupila mu šamar i otišla iz separea. Posle svirke Šmekerica joj se izvinjavao, s opravdanjem da je malo popio i da nije mislio ništa ozbiljno. Cava mu je oprostila nezrelo ponašanje, pružila mu ruku pomirenja i zapretila da, ukoliko se takva situacija ponovi, neće imati milosti i reći će sve njegovoj devojci.



Moja druga priča je takođe skandalozna, reč je o estradnom paru Lepotici i Zveri, koji više nije zajedno. Dugo se pisalo i spekulisalo da im u braku ne cvetaju ruže zbog međusobnih preljuba, ali akteri priče demantovali su sve i glumili kao da su najsrećniji na svetu. Međutim, njihove uloge nisu trajale večno.

Pre nego što se saznalo da više ne žive zajedno, oni su šest meseci bili rastavljeni. Lepotica je i pre dve godine pokušala da ode od Zveri zbog njegovih poroka, ali zadržala se zbog deteta. Kada više nije mogla da ga trpi, podnela je zahtev za razvod braka.

On je na sve načine pokušavao da se pomire, ali neuspešno. Sada su u korektnim odnosima iako on slabo viđa dete. Njihovi susreti se uglavnom svode na to da kada Zverini majka i otac uzmu dete na nekoliko dana, on svrati da ga vidi.

Ne sumnjamo da ga voli, ali prosto sada ima bitnijih stvari u životu - nova devojka, nastupi i zarađivanje novca. Što bi se reklo, čekaj da spakujem novi život, pa ćemo svi lepo živeti.



Toliko od mene, ljubi vas vaša Abronoša!

Kurir

Autor: Kurir