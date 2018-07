ALEKSANDRA SUBOTIĆ PRIJAVILA BIVŠEG, ŽIVI U KONSTANTNOM STRAHU: Počeo je da me maltretira još dok je BIO U ZATVORU!

Aleksandra Subotić pre nekoliko dana prijavila je bivšeg dečka Aleksandra Čabarkapu sa kojim ima dete zbog toga što ju je on, kako je navela, fizički napao i naneo joj lakše telesne povrede.

Kako se navodi, Čabarkapa je sve demantovao i, iako je pozvan u policijsku stanicu da bi otkrio svoju stranu priče, nije se pojavio, zbog toga što Advokatska komora Srbije štrajkuje pa njegov advokat nije mogao da ga zastupa.

Ona ističe da živi u konstantnom strahu.

"Počeo je da me maltretira još dok je bio u zatvoru. Zahvaljujući svojim vezama, on je tamo imao mobilni telefon. U jednom trenutku, ceo zatvor je bio oblepljen mojim nagim fotografijama", rekla je ona.

Odmah zatim, otkrila je kako su nastale eksplicitne fotografije.

"Fotografije koje je tada objavio nastale su kada sam imala 16 godina. U tom trenutku sam bila sa njim, a on me je nagovarao da se tako slikam. Govorio mi je kako je to normalno i kako to rade ljudi koji su u vezi. Kada smo dobili ćerkicu, smatrala sam da mi nikada ne bi uradio nešto nažao, ali, eto, radio je i nastavio je sa tim", izjavila je ona.

