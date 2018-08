ĆUTALA SAM I PRAVILA SE DA JE SVE LEPO, A PROŽIVLJAVALA SAM PAKAO: Tanja Savić otvorila dušu o braku i krizama!

Dok javne ličnosti obično vole da predstavljaju svoj život srećnijim, blistavijim i glamuroznijim nego što on to u stvarnosti zaista jeste, Tanja Savić spada u red onih retkih koji istinu predočavaju u nefiltriranom obliku.

Tokom poslednjeg intervjua, ona je otvorila dušu i priznala da u mladosti nije očekivala da će brak izgledati onako kako se ispotavilo da ova zajednica funkcioniše u stvarnosti.

foto: Damir Dervišagić

"Kao i svaka devojka, zamišljala sam princa na belom konju, a umesto toga dobila sam borbu. Brak je, htele mi to žene da priznamo ili ne, jedna velika borba, sa svim svojim usponima i padovima. Ponekad bude situacija iz kojih misliš da ne možeš da se izvučeš, ali ipak to učiniš, postaneš jači i dobiješ više od onoga što si očekivao od partnera. Uporedo sa tim, kada vidiš preko kojih stvari ti je suprug prešao, dobiješ neverovatnu volju da se boriš za vašu ljubav. Verujem da je to obostrano", rekla je pevačica.

"Ranije sam ćutala i pravila se da mi je lepo, dok sam u sebi proživljavala pakao. Prestala sam to da radim i najlepše se osećam kada se isplačem i sve izbacim iz sebe. Uporedo s tim, shvatila sam da postoje stvari zbog kojih se ne treba nervirati, a isto tako, da je važno opraštati ljudima", izjavila je Tanja Savić.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/Story, Foto: Zorana Jevtić

Kurir

Autor: Kurir