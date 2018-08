ĐOGANI JE BREND, NE PREZIME, ONI SE PREZIVAJU... Lepi Mića opleo po Luni, pa otkrio TAJNU njene porodice! Ima i DOKAZE! (VIDEO)

Bivši učesnik rijalitija i pevač Lepi Mića još jednom je iskoristio priliku da oplete po dojučerašnjoj cimerki iz takmičenja, Luni Đogani. Naime, tokom gostovanja u emisiji Mića se osvrnuo na izjavu Đoleta Đoganija koji je bratanici zabranio da koristi njegovo prezime, ili, kako Mića objašnjava, njegov brend.

"Đole Đogani je estradni brend, kao i Funky G, to su estradni brendovi, imena grupa, ne prezimena! U štampi se pojavljuje priča kako je stric zabranio nećaki da nosi to prezime. Ne može stric da zabrani prezime, ali može brend, oni se prezivaju Đogaj, ne Đogani, to je cela igra", počeo je Mića i dodao:

foto: Printscreen Youtube

"Đogani nije nečije prezime, to nema dileme. Ja sam bio svedok kada su rađeni papiri za Nemačku u pasošima je pisalo Đogaj!"

Mića se slaže i sa Đoletovom odlukom da Luni uskrati pravo na korišćenje (prez)imena Đogani.

foto: Printscreen Youtube

"Đole je lepo rekao da ne daje da se koristi njegov brend! On je čovek koji je napravio više od 100 pesama, svi ga vole, i normalno da ne da da se blati njegov rad", poentirao je pevač.

