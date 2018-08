DOBILA JE PODRŠKU OD PORODICE: Trudna Aleksandra Prijović donela važnu odluku, a tiče se njene KARIJERE!

Mlada zvezda Aleksandra Prijović nakon raskošne svadbe sa izabranikom Filipom Živojinovićem, ponovo je obradovala svoje bližnje i to vešću da je u drugom stanju.

I dok čestitke pristižu sa svih strana Prijovićeva i dalje kuje poslovne planove i ne planira da se povuče sa estrade.

Aleksandra se odlično oseća, trudnoća protiče u najboljem redu, te će popularna pevačica i dalje nastupati, ali obavljati i druge poslovne obaveze.

foto: Damir Dervišagić

"Aleksandra i Filip su priželjkivali da postanu roditelji, ali se nisu opterećivali u kojem trenutku njihovog braka bi to moglo da se dogodi. Kao što to obično biva, pevačica je ostala u drugom stanju kada su se supružnici najmanje nadali, a njihovoj sreći nije bilo kraja kada su saznali da će postati roditelji. Nakon odlaska kod doktora koji je potvrdio da je sve u redu, odlučili su zajedno da Prija i dalje nastupa, tačnije, sve dok bude bude osećala da joj to ne pada teško. Ova njihova odluka obradovala je i gazde klubova gde je Prijovićeva zakazala nastupe za naredni period", priča prijatelj bračnog para.

"Takođe, Aleksandra je rešila i da tokom trudnoće vredno radi i na pripemanju novih pesama kako bi obradovala publiku nakon porođaja jer će se tada posvetiti bebi. Njoj prija rad u studiju i kreativan napor koji ulaže pri stvaranju novih pesama zajedno sa svojim saradnicima, te smatra da nema razloga da od toga digne ruke zato što se u nalazi u blagoslovenom stanju. Odluku da Aleksandra i dalje nastupa i bavi se muzikom podržao je i njen ginekolog, uverivši je da trudnoća dobro protiče i da uz njegove savete i poneke korekcije određenih navika može regularno da nastavi da vodi život koji je vodila i pre nego što je saznala da je trudna", ispričao je sagovornik, koji je tražio da njegov identitet ne bude otkriven, jer budući roditelji ne žele još uvek da pričaju o trudnoći.

foto: Damir Dervišagić

Filipov tata Boba Živojinović, njegova supruga Lepa Brena i njegova bivša žena Zorica Nakić podržali su Aleksandru u nameri da još uvek ne ide na trudničku pauzu, a podrška nije izostala ni od njenih roditelja Borke Mihajlović i tate Nedeljka Prijovića. Svi oni veoma su srećni što je Aleksandra u drugom stanju i neizmerno se raduju prvom unučetu.

"Brena, Borka i Zorica stalno su na vezi sa Aleksandrom, daju joj savete u vezi sa trudnoćom, jer su kroz tu fazu života prošle, a Aleksandra ih rado usvaja. Svi joj govore da mora ishranu da promeni i da izbegava nastupe u lokalima u kojima gde nije dobra ventilacije zbog dima", dodao je naš izvor.

foto: Zorana Jevtić

Kurir.rs/Scena, Foto: Damir Dervišagić

Kurir

Autor: Kurir