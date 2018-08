SVAKI SAN PRETVORIO SI U JAVU, JA SAM SVE ŠTO JESAM ZATO ŠTO SI ME VOLEO TI: Sanja Papić na godišnjicu braka posvetila razarajuće reči pokojnom Miši Ognjanoviću (FOTO)

Sanja Papić i njen suprug Miša Ognjanović danas bi slavili prvu godišnjicu braka.

Poznati advokat brutalno je ubijen pre deset dana i Sanja je postala udovica i pre nego što je imala priliku da sa mužem dočeka godinu dana od venčanja.

Ona se oglasila na Instagramu i uz fotografiju sa venčanja napisala tekst pesme "Zato što si me voleo" Selin Dion.

A post shared by Sanja Papić Ognjanović (@misssanjapapic) on Aug 9, 2018 at 1:32am PDT

"Za sve one trenutke kad uz mene bio si, za svu istinu koju sam videla zahvaljujući tebi, za svu radost koju u moj život doneo si, za svu nepravdu koju ispravio si, za svaki san koji u javu pretvorio si, za svu ljubav koju našla sam u tebi. Zauvek ću, dušo, zahvalna biti. Ti si onaj koji me držao, da ne padnem nikad nisi dopustio, ti si onaj koji mi je pomogao da prebrodim sve. Ti bio si moja snaga kad sam bila slaba, ti bio si moj glas kad nisam mogla da govorim, ti bio si moje oči kad nisam mogla da vidim, ti video si ono najbolje u meni, dizao me kad nisam mogla da dohvatim, ti dao si mi veru jer ti verovao si.

Ja sam sve što jesam, zato što si me voleo ti. Ti dao si mi krila i pomogao mi da letim. Ti dodirnuo si mi ruku i mogla sam dotaći nebo kad izgubila sam veru ti si mi je vratio. Rekao si da nijedna zvezda nije predaleko. Ti stajao si kraj mene i ja stajala sam uspravno. Imala sam tvoju ljubav i imala sam sve. Zahvalna sam na svakom danu kojeg si mi dao, možda ne znam mnogo, ali znam da je istina ovo, bila sam blagoslovljena jer si me ti voleo. Ja sam sve što jesam zato što si me voleo ti. Ti uvek si bio tu za mene, onaj nežni vetar koji me je nosio. Svetlo u mraku što moj život tvojom ljubavlju je obasjavalo. Ti bio si moja inspiracija, u svetu laži ti bio si istina. Moj svet je bolje mesto zahvaljujući tebi", napisala je Sanja.

Podsetimo, Sanja se udala za Mišu Ognjanovića prošle godine u Francuskoj a nekoliko meseci kasnije je rodila i ćerku.

foto: Marina Lopičić

Kurir.rs, Foto: Printscreen/Instagram

Kurir

Autor: Kurir