SNEŽANA ĐURIŠIĆ NEMA NAMERU DA POSETI SINA! Poslala mu paket u zatvor, ŠOKIRALA SVE!

Snežana Đurišić nema nameru da poseti sina Marka Gvozdenovića, koji je u pritvoru zbog pretnji majci i sumnje da je izvršio pljačku. Ali, i pored toga, pevačica mu je poslala paket s garderobom i drugim neophodnim stvarima, saznaje Kurir.



Iako sa svojim naslednikom već duže vreme nije u dobrim odnosima, zbog čega s njim ne želi nikakav kontakt, folk zvezda ipak i dalje ima potrebu da mu pomogne. Javnost je bila šokirana kada se početkom avgusta saznalo da je Gvozdenović priveden jer je slao preteće poruke majci, pa su mnogi pomislili da Snežana nikako neće da pređe preko tako ozbiljnih stvari.

foto: Dragana Udovičić

"Snežana ne gubi nadu da će se Marko opametiti i vratiti se na pravi put. Ona jeste razočarana zbog svega što radi poslednjih godina, ali će mu pomoći da ponovo postane odgovorna osoba koja je posvećena porodici. Čim mu je određen pritvor do 30 dana, pozvala je bliskog prijatelja i zamolila ga da njenom sinu odnese paket s garderobom i još nekim sitnicama koje će mu biti potrebne. Snežana nema nameru da ga poseti u zatvoru jer je jako povređena, ipak joj je on pretio, što je teško podnela. Ali to ne znači da će mu okrenuti leđa. Učiniće sve što bude mogla da ga urazumi", kaže naš izvor blizak Đurišićki.

foto: Marina Lopičić

Podsetimo, početkom avgusta Drugi osnovni sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana Marku Gvozdenoviću, koji se sumnjiči za pljačku jedne kuće u Jajincima. Portparol suda Irina Kovačević precizirala je da je pritvor sinu folk pevačice određen zbog opasnosti od bekstva i bojazni da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti izvršenje krivičnog dela. Prema podacima policije, Gvozdenović se tereti da je 28. jula u Jajincima opljačkao jednu kuću, iz koje je navodno odneo zlatni i srebrni nakit, a zbog sličnog incidenta već je osuđivan na uslovnu kaznu. Takođe ga je i majka prijavila za ugrožavanje njene bezbednosti.



Buran život



Pijan izazvao udes u kojem je poginula devojka

Marko je 2001. u pijanom stanju izazvao udes u kojem je smrtno stradala njegova tadašnja devojka Jelena Paunović. Posle dugog sudskog procesa on je osuđen na četiri i po godine zatvora, a tek pre nekoliko meseci je za Kurir ispričao kako je došlo do saobraćajne nesreće.



"U kolima se, dok sam vozio, dešavalo nešto neprimereno i ja sam u jednom trenutku izgubio kontrolu i udario u banderu. To neprimereno ponašanje može da bude i nešto lepo. Možda smo se u tom trenutku i poljubili ili nešto drugo. Nije lepo da sada o tome govorim. Dugo sam ležao u bolnici, imao sam 17 operacija, pola stomaka nemam, lekari su mi jedva spasli nogu. Posle oporavka bio sam u zatvoru", rekao je tada Marko.

Po izlasku s robije nastavio je s problematičnim ponašanjem. Nekoliko puta supruga Đurđa ga prijavljivala za porodično nasilje, izazvao je još dva udesa bez većih posledica, a prošle godine odrekao se svoje majke preko novina.

foto: Stefan Jokić

(Kurir, Ivan Ercegovčević/ Foto: Marina Lopičić, Dragana Udovičić)

Kurir

Autor: Kurir