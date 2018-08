ZBOG SEKSA PRED KAMERAMA KRENULO MU U ŽIVOTU: Miki priznao! Od vrele akcije sa Nadeždom žene me VIŠE ŽELE! (VIDEO)

Jedan od omiljenih bivših učesnika rijalitija "Zadruge", Miki Đuričić, otkrio je sve tajne tokom gostovanja na televiziji.

foto: Printscreen Yotubue

On je u Beloj kući imao vrelu akciju sa Nadeždom Biljić, a snimak njihovog se*sa je čak osvanuo i na jednom porno sajtu. Sada je Miki otkrio da ga je veoma sramota zbog ovog klipa, ali i naveo da ga žene posle toga mnogo više saleću.

"Da smo videli kameru se*s se nikad ne bi ni desio. Kad smo videli da nešto crveno sija, rekao sam "Nadežda, kamera! Beži". Mene je malo neprijatno i sramota me, ali mogu ti reći da žene reaguju i pišu mi. Potpuno drugačije. I ranije sam im bio simpatičan, ali sada... Svestan sam ja sebe, imam ogledalo, ali vole me žene, ne znam zašto. To nije najluđe mesto, imao sam devojku koja je bila egzibicionista. Odemo da kupimo farmerke, ona uđe sa mnom.... Onda odemo da gledamo produženu verziju "Dvadesetog veka" i tu mi se desilo... Ja sam bio u šoku, ali to je bilo najluđe mesto", rekao je Đuričić.

Kurir.rs/ Foto: Printscreen Youtube

Kurir

Autor: Kurir