NIŠTA GORE OD MUŠKARCA BEZ STAVA: Subotićeva otkrila šta misli o Luni, a onda NIJE ŠTEDELA REČI za Slobu

Velika prašina se podigla u javnosti zbog vesti da će blogerka Luna Đogani ući u rijaliti "Zadruga 2" uprkos protivljenju roditelja Anabele Atijas i Gagija Đoganija.

Kako je Aleksandra Subotić sigurna učesnica nove sezone rijalitija, ona je iznela svoje mišljenje o blogerki, a onda oplela po Slobi Radanoviću.

"Iskreno, iz onog što sam ja videla preko TV-a i ne baš najbolje. Ne poznajem je i ne mislim da je ispravno to što je uradila. Mislim da je štaviše to jako ružno i da tamo ljudi trebaju da imaju neke kodekse ponašanja I poštovanje! Ako takve stvari radite u rijalitiju na šta ste sve spremni napolju da uradite?! Moja neka politika je da ne treba raditi drugima, ono što ne želiš da se i tebi radi. Ne želim pričati sada ružno o njoj. Ne podržavam to što je uradila svakako, a pravo mišljenje o njoj ću reći kada je budem upoznala", rekla je Subotićeva, a onda za glavnom krivca navela Radanovića.

"Osoba koja je po mom mišljenju kriva za ceo taj set okolnosti koji se tu izdešavao je Sloba. Da je on imao imalo stava I poštovanja i prema jednoj i drugoj, ništa se ovako ne bi završilo. Ništa gore od muškarca bez stava - rekla je Aleksandra šta misli o svojoj budućoj cimerki, ali i šta misli o njenoj vezi sa Slobodanom Radanovićem".

