VODILA JE RIJALITI SKORO 9 MESECI, A SADA OTKRILA ŠTA MISLI O KIJI I SLOBI: Evo ko je Dušicu Jakovljević najviše razočarao u Zadruzi! (VIDEO)

Dušica Jakovljević vodila je rijaliti program, koji je uzdrmao gledaoce u Srbiji, a sada je progovorila o takmičarima.

Uskoro počinje nova sezona "Zadruge", a voditeljka je prokomentarisala bivše učesnike.

"Miki je inteligentan. Sjajni su bili zadrugari... Kija je pokazala visoku inteligenciju. Sloba je fenomenalan. On je meni vrlo inteligentan momak. To je pokazao u kvizu. Tanja Jovićević... Ne bih da se ogrešim o nekoga, tako da se neko ne naljuti", rekla je Dušica.

U nastavku je voditeljka pitala Dušicu Jakovljević šta misli ko je najviše spletkario u "Zadruzi", ona je rekla da je to bio Milan Milošević, a zatim je iznela i ko ju je negativno iznenadio.

"Iznenadio me je na negativan način Janjuš. Iznenadio me je Miki, takođe negativno. Zato što su mi bili fenomenalni likovi. Miljan se takođe pokazao u nekim svađama, ja sam rekla: "Mene da je vređao na taj način, ja bih se smejala". Eto, oni su me negativno iznenadili jer nisu imali herca da izdrže do kraja", dodala je Dušica u emisiji "Rada sam".

