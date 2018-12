KAŽU DA SE TO ŠTO TI RADIŠ BOLJE RADI BEZ ZUBA, EPIZODISTO! Viktor Savić, da je znao kakav BES će probuditi, NIKAD NE BI SPOMENUO LUKASA! Aco isprozivao mladog glumca da će mu POZLITI! (FOTO)

Viktor Savić na Instagramu je objavio fotografiju na kojoj je sprejem na jednom zidu napisano: "Bajaga, a ne Lukas".

Glumac je očigledno aludirao na to da narod ide na koncert Bajage i Instruktora, a ne na onaj koji ima Aca Lukas, čime je razbesneo folk zvezdu.

U svom stilu Lukas nije ostao dužan Saviću.

"Ja kao dokazan i uspešan u svom poslu ne bi trebalo da polemišem sa poluglumcima i epizodistima. Ja isto volim više Bajagu od Lukasa i tu se potpuno slažem sa njim, ali za razliku od ovog "momčića", više volim žene nego muškarce i više volim glavne uloge od epizodnih", ljutito je rekao Lukas.

"Mala preporuka: ako hoćeš da se praviš pametan, gledaj da to radiš sa sebi ravnim, indijancu! Prvo se ispili, pa se onda ku*či. U međuvremenu probaj da dobiješ neku glavnu ulogu, a ne da udaraš tamo gde ćeš da slomiš svoje mlečne zubiće. Možda to i nije loše jer sam čuo da kažu da se to što ti radiš bolje radi bez zuba", izjavio je Lukas.

Viktor Savić nije odgovarao na pozive kako bi dao komentar na Lukasove izjave.

Podsetimo, Savić je ove godine bio na nekolicini koncerata domaćih pevača poput Lepe Brene, Šabana Šaulića, Maje Berović i Marije Šerifović.

