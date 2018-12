KATARINA GRUJIĆ PONOVO SAMA! PROGOVORILA O IZNENADNOM RASKIDU: Nismo imali izlaza, to je opasna stvar!

Katarina Grujić bila je sa izvesnim Nikolom skoro osam meseci, a raskid je došao iznenada. Njena drugarica, navodno, tvrdi da atraktivna pevačica još uvek nije pronašla onoga ko je dovoljno jak da isprati njen karakter. Glavni razlog za ovakav potez bila je ljubomora.



"Kaća još nije našla čoveka koji je jači od nje i koji je spreman da je podrži. Muški ego je veoma osetljiv, a Kaća ne ume da prepozna pravog muškarca", kaže prijateljica poznate Grujićeve.

foto: Damir Dervišagić

"Ne volim da pričam ružne stvari o čoveku sa kojim sam bila, to bi značilo da ružno pričam i o sebi. Nikoli i meni je bilo lepo i zaista sam mislila da je on čovek koji može mene da prati, ali definitivno sam pogrešila. U početku je sve bilo okej i bilo je dosta razumevanja, ali onda se to promenilo. Nismo imali izlaza i odlučili smo da je najbolje da prekinemo našu vezu. Ljubomora je strašno opasna stvar i ja bežim od toga, samo ću to reći", potvrdila je Katarina.

foto: Ana Paunković

Kurir.rs/Pink/Foto: Damir Dervišagić

