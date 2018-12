OVU VILU JE ĐANI IZGUBIO ZBOG KOCKE: Sada je folker spreman da za nju plati 240.000 EVRA, ali postoji jedna PREPREKA (FOTO)

Radiša Trajković Đani na sve načine pokušava da povrati kuću u Mirijevu koju je prodao ispod cene, za 120.000 evra, da bi izmirio deo tadašnjih kockarskih dugova.

Kako Kurir saznaje, folker se raspitivao o nekretnini, za koju je spreman da ide i preko cene. Iako se po gubitku doma sa porodicom preselio nedaleko, u iznajmljeni luksuzni stan, njemu se smučilo da živi kao podstanar i pod hitno želi natrag ono što mu je nekada pripadalo.

- Đani se pre tri i po godine zadužio do guše. Uzimao je novac od zelenaša jer se kockao i zapao u ozbiljne probleme koji su mogli da ga koštaju braka sa suprugom Slađanom. Sreća, pa je ona bila uz njega i njena podrška mu nije manjkala, što mu je dalo snage da preživi težak period. Njegovi dugovi bili su oko 200.000 evra, a pošto nije imao kud, morao je da proda kuću ispod cene, za 120.000 evra, iako je njena vrednost skoro duplo veća. To mu je bio jedini način da se reši zelenaša koji su mu visili za vratom. On tada nije bio toliko popularan kao sada, pa samim tim ni njegova zarada nije bila kao što je danas - otkriva naš izvor.

Pošto je prestao da se kocka, ponovo je stao na noge i vratio miran san, pa je počeo i da odvaja novac sa strane da bi svojoj porodici ponovo obezbedio krov nad glavom.

- Štekao je evre i sada želi da vrati kuću. Deca su navikla na nju i tu su bili srećni. Za njih je to bio veliki gubitak, jer su u njoj odrasli. Đaniju se srce cepa kada prolazi pored nekadašnjeg doma i hoće ga natrag. Sadašnji vlasnici ne žele da prodaju kuću, ali Trajkovići se nadaju da će nekako uspeti da ih ubede da promene mišljenje - kaže naš izvor.

U toku jučerašnjeg dana pokušali smo da stupimo u kontakt saĐanijem, ali nije odgovarao na naše pozive do zaključenja ovog broja.



Kurir.rs/ Marija Dejanović/ Foto: Printscreen Instagram



3 godine Đani je podstanar

200 hiljada evra bio zadužen zbog kocke

120 hiljada evra dobio za prodaju kuće



Privremeno

Đani živeo u Frankfurtu foto: Promo Dok nije iznajmio stan, folker se sa suprugom i troje dece preselio u Frankfurt, gde ima stan.

- Ne živim više u Srbiji, morao sam da prodam kuću. Dužan sam pare i bogu i narodu. Kocka je čudo. Uzimao sam u inostranstvu pare na kamatu i zapao sam u ozbiljne probleme. Možete zamisliti u kakvom sam haosu kad sam morao kuću da prodam ispod cene. Nisam imao da im vratim i morao sam to da uradim. Sa ženom i decom sam u Frankfurtu i biću tu neko vreme - izjavio je Đani svojevremeno za Kurir.



Humani

Slađa i Đani obradovali decu iz Prihvatilišta foto: Privatna arhiva Đanijeva supruga Slađana Trajković posetila je Prihvatilište u Beogradu, gde je obradovala mališane poklonivši im pakete za Novu godinu. Mališani su bili uzbuđeni i jedva su čekali da otvore svoje darove, a njihova radost ganula je Slađu do suza. Kako smo saznali, Đani nije bio sa njom jer ima mnogo nastupa u prazničnom periodu, a uskoro ga očekuje i još ispunjeniji period jer počinju pripreme za njegov veliki koncert u "Štark areni" zakazan za 8. mart.

