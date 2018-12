DA SE NAJEŽIŠ! PUKNI ZORO GRMELO I U LJUBLJANI: Božićni koncert Manjifika poklon Slovencima (VIDEO)

"Pukni zoro", pesma koja je u Srbiji jedna od "najskupljih" u kafani, zagrejala je Slovence u fantastičnom božićnom koncertu Manjifika u Ljubljani.

Manjifiko je u prepunoj areni razgalio publiku koja je uglas sve vreme pevala s njim. Pored hitova koje su se ređali, pri prvim taktovima pesme "Pukni zoro" nastala je euforija.

Podsetimo, pesma je u Srbiji kao druga himna, a Robert Pešut Manjifiko, koji je radio muziku za filmove "Montevideo, Bog te video" i "Montevideo, vidimo se", u jednom intervjuu otkrio ko je autor Pukni zoro.

"Ja sam autor pesme "Pukni zoro" i čuo sam za tu urbanu legendu koja se stvorila oko nje. U stvari, ima više urbanih legendi. Jedna je da je pesma nastala u Prvom balkanskom ratu, a druga da je nastala u Prvom svetskom ratu na Kajmakčalanu. To nas je zabavljalo. Pratiš uspeh pesme koja je izašla iz svojih okvira. Bila je napravljena za film, pa je otišla u kafanu, pa iz kafane svuda. To čovek ne može da prati. To me i raduje i mnogo mi znači. U neku ruku je to jedino što autor poželi. Narod je tu pesmu uzeo kao svoju i to je vrhunac autorstva".

