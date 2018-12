CELA SRBIJA BRUJI O AMIDŽIĆEVOJ EMISIJI: Ognjen iskreno o Karleuši, u kakvom su ZAISTA odnosu, Ceci, pa i da li su mu stizale PRETEĆE poruke!

Ognjen Amidžić ugostio je Jelenu Karleušu, nakon skoro šest godina koliko se zbog zabrane nije pojavljivala na televiziji Pink. Emisija je bila napeta od početka do kraja, činilo se kao da će sve eksplodirati, Jelena je bila bez dlake na jeziku, a mnogi su emisiji dan kasnije dodelili titulu "šou-biz emisije godine".

Budući da je sinoć njegova emisija, poslednja u ovoj godini, napravila toliki bum i poljuljala javnost, Ognjen je progovorio o svemu.

Kakvi su utisci posle emisije za koju mnogi smatraju da je bila šou-biz emisija godine?

- Zavisi. To je bilo očekivano od Karleuše. Ja sam bio spreman na to, tako da je meni sve to bilo očekivano.

U nekim momentima Vam baš i nije bilo svejedno?

- Ne, nije tačno. Postoje samo stvari u koje se ja ne uplićem. To jedino, ostalo je sve bilo ok.

Jelena je pričala bez dlake o Ceci Ražnatović. Kako ste se osećali u tom momentu i da li vam se Ceca posle toga javila?

- To je od Jelene očekivano. Mislim da je ona često govorila i mnogo gore stvari. Svako ko je gost u emisiji ima pravo da kaže šta misli, svako - šta god radio - govori o sebi. Zavisi šta je tema na koju se priča i tako dalje...

Činilo se da ste u nekim momentima, po prvi put, izgubili kontrolu u svojoj emisiji?

- Ne, apsolutno ne! To je njeno prvo gostovanje nakon šest godina. Bilo je tu raznih stvari koje se ne tiču mene i u koje se ja ne uplićem. To je sve.

Da li je bilo nekog dogovora pre emisije? Da li je Jelena postavila i najmanji uslov?

- Ne. Ništa.

U emisiji je pominjala preteće poruke koje su Vam stizale?

- Nije ih bilo.

Utisci o Jeleni Karleuši nakon emisije?

- Potpuno mi je očekivano bilo. S obzirom da se dugo nije pojavljivala, bilo je za očekivati tako nešto. Ja, ponavljam, uvek svoje sagovornike pustim, oni kažu. Ono što oni govore, govori i o onome o čemu pričaju, ali i o njima samima. Postoje određene teme u koje se ja ne uplićem i zato sinoć ja nisam hteo da ulazim u debatu na određeni broj tema. Pošto je ovo bilo njeno prvo gostovanje posle mnogo godina, u nekom sledećem gostovanju ćemo se verovatno dotaći raznih tema gde možemo drugačije da pričamo. Ali samo određene tematike, to ste možda i videli juče, ja baš nisam hteo da ulazim u to.

Odnos sa Cecom i Jelenom nakon emisije?

- Sa Cecom se mnogo više viđam i družim. Sa Jelenom imam poslovnu saradnju.

Na kraju, da li ste se pokajali što je emisija išla lajv?

- Ne.

