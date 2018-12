JELENA KARLEUŠA OPET ZAPRETILA SAŠI POPOVIĆU: Kupiću Grand, zašto da ne! Duško Tošić se još nije oglasio...

Jelena Karleuša je već jednom "zapretila" Saši Popoviću da će mu preoteti „Grand produkciju“ i upravljati njom kako ona hoće, a sad je otkrila planove za budućnost!

foto: Damir Dervišagić

Budući da ne misli da se doživotno bavi pevanjem, Karleuša planira da se bavi nekom vrstom produkcije i otkrivanjem novih talenata.

Naime, voditeljka Jovana Joksimović upitala je Jelenu da li stvarno misli da kupi Grand od Saše Popovića, a pevačicin odgovor je bio krajnje zanimljiv.

"Pa kako je krenulo, zašto da ne. Nisam mu ja pretila da ću da kupim Grand. Mada u svakoj pretnji i zezanju ima neke zbilje. Inače, vizija mog života jeste da neću da pevam do kraja života. Možda ću da se baviti pravljenjem novih zvezda", rekla je Karleuša u Jutro sa Jovanom i Srđanom.

"Ostajem u žiriju Zvezda Granda do kraja, naravno. Svađe su tu non-stop, svađamo se do toplog obroka koje nam Saša Popović daje. Aca je otišao, ulivaonam je to ludilo, ali sam i dalje oštra", rekla je Jelena.

foto: Printscreen/Prva

Podsetimo, suprug Jelene Karleuše fudbaler Duško Tošić ove godine je potpisao za kineski fudbalski klub Guangdžou RF, i to za 5,8 miliona evra! Zbog toga je izgleda pevačica odlučila da pokrene i privatni biznis i investira pametno, pa je odlučila da nasledi Sašu Popovića i Lepu Brenu. Međutim, od prve pretnje do sada Duško se nijednom nije oglasio.

foto: Marina Lopičić

