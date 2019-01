IMAMO TOLIKO VELIKI STAN, DA SE ZOVEMO TELEFONIMA U NJEMU: Neda Ukraden je oduvek maštala u velikoj porodici, a njena ćerka otkriva svima NEPOZNATE detalje o pevačici!

Pevačica Neda Ukraden kaže da su unuci njena snaga koja je pokreće, te da je srećna što joj je kuća puna naslednika, naročito zato što je ona bila jedinica, baš kao i njena ćerka.

U raskošnom domu zvezde bivše Jugoslavije, često vlada euforija, nalik prazničnoj. Nedini unuci, bliznakinje Aleksandra i Neda i maleni Dušan, glavni su krivci za to, a baka je njihov najveći saveznik. Sa svih putovanja pevaciča, koja je proslavila 50 godina na estradi, donosi poklone. Njima to pričinjava veliko zadovoljstvo, a Nedi još više jer živi za njihove osmehe.

Kako kaže, rođenje sada već šestogodišnjakinja je za nju bio početak života o kojem je maštala - da stvori veliku porodicu koju ranije nije imala.

"Odrasla sam kao jedinica, kao i moja ćerka. Ona je moja najveća snaga. Bogu hvala da mi je sa zetom Peđom podarila najveće blago na svetu, moje unuke, tri moja najveća pokretača i moju sreću. Ja sam srećna žena, zaista, i ništa više od života ne tražim. U ovim godinama imam publiku od 7 do 77 godina, pored srećne porodice, pa šta više da poželim", kaže Neda.

Pevačicina ćerka Jelena kaže da je Neda retko kod kuće, zbog putovanja i nastupa, ali da joj nikada nije zasmetala dečja graja, ma koliko se umorna vratila sa puta:

"Mamu deca raduju najviše na svetu i uz njih joj sve lakše prolazi. Kad nas je u februaru napustila baka posle duge i teške bolesti, mamu su jedino unuci mogli da nasmeju i skrenu joj misli. Sreća je da imamo veliki stan toliko da moramo da se dozivamo telefonima i da pišemo poruke jedni drugima, tako da mama uvek može da se izoluje i odmori. Međutim, ona to retko radi. Moja majka ima energiju kao niko, ima snagu zmaja na sceni, a kod kuće je nežna baka unucima."

Od unuka očigledno je da će Aleksandra naslediti baku jer sve vreme drži naš mikrofon u ruci, za razliku od bakine imenjakinje, koja je povučena umetnica. Neda kaže da je ona raduje crtežima koje joj ostavlja na krevetu u sobi. Što se tiče četvorogodišnjeg Dušana, on je bakin omiljeni muškarac i za sada jedini u srcu.

"Pitaju me gde mi je muškarac, evo ga, to je moj Dule, moje srce. On baku dočeka raširenih ruku i sa nežnim rečima. Drugi muškarac koji bi me skroz osvojio se nije pojavio i nijedan nije znao da me prati i da ispoštuje moje želje. Ni moj bivši muž nije razumeo moj posao, smetao mu je", pomirljivo zaključuje pop zvezda.

Teško je shvatiti fenomen Nede Ukraden, koja je u avgustu napunila 68 godina, a njena karijera, energija i sjaj u očima ne jenjavaju.

