OVO PRAVI MUŠKARAC NIKADA NE BI URADIO! OSUDILE BOSANSKOG FUDBALERA, REČI NISU BIRALE! Kija i Milica Pavlović poručile Karleuši: SAČUVAJ BRAK JAKA ŽENO!

Kristina Kija Kockar i Milica Pavlović osudile su potez bosanskog fudbalera Ognjena Vranješa pa stale na stranu Jelene Karleuše koja je u centru skandala zbog fotografija eksplicitnog sadržaja, kao i prepiske koju su pevačica i fudbaler vodili.

Ipak, Kija i Milica smatraju da je Ognjenov potez sve samo ne šmekerski, te da je daleko od onoga što bi uradio neko ko je pravi muškarac.

- Navikla sam od Jelene Karleuše da je jedna hrabra, eksplozivna, jaka žena i svu moju podršku ima i ona, i cela njena porodica! Želim im da sve što su gradili svih ovih godina ostane netaknuto, i da ne dozvole da im bilo šta, pa i ova situacija, uzdrma porodicu, a imaju jednu prelepu porodicu! Ja kao žena moram da budem uz Jelenu ovom prilikom - počela je Milica.

- Ja Jelenu lično ne znam, ali ono što mogu da kažem jeste da stojim iza svake žene u ovoj situaciji! Mislim da je gnusno i za svaku osudu da jedan... ne mogu da ga nazovem "muškarac"! Da jedna osoba tako nešto objavi... Ona je majka dvoje dece i šta god da je - da je svađa bila, šta god, takve stvari su meni gnusne. Ovog puta, naravno da sam na njenoj strani! Prosto mi ne ide u glavu kako nekome može da padne na pamet da tako nešto uradi?! - nadovezala se Kija.

- Ta osoba ima i majku, i sestru možda, i ženu koliko sam čula... Stvarno je ružno! Svi mi imamo neku vezu, ako su oni bili, navodno, ja nisam upućena u to, ali ajde da sklonimo to i da kažemo da sam ja u nekoj vezi. Nekom veruješ, imaš blizak odnos, i normalno je da se tu dešavaju neke stvari gde jedno drugom šaljete... Ne rade to svi, ali radi većina! Veruješ nekoj osobi i nakon toga da ti tako nešto učini?! To je jako ružno, nedžentlmenski i ja ne mogu da nazovem takvog muškarca - muškarcem! - oštro je poručila Kija.

- Jelena Karleuša je Jelena Karleuša. Ime, i zasluženo je na mestu na kojem se nalazi, a on je neki tamo fudbaler! Naravno da naša podrška ide našoj koleginici, pa čak i da je ne poznajem! - rekla je Milica.

- Ma ne samo to. Ona je žena! Ja ne mogu to... Na strani sam žene! - zaključila je Kija.

