SLOBA TRAŽI LAKE DEVOJKE KAKO BI PRIKRIO DA JE BISEKSUALAC: Kija Kockar otkrila tajne bivšeg muža, neće više da ga ŠTITI!

Sloba Radanović je nakon dočeka Nove godine navodno noć proveo Natašom Šavijom. Povodom toga oglasila se i njegova bivša žena Kija Kockar.

Izvor tvrdi da je Šavija došla sa dva druga kod pevača u stan.

"Ona je došla u stan gde je Sloba bio sa dva druga. Njih je izbacila iz stana, a Slobu je seksualno napastvovala 45 minuta", kaže izvor. Ovih dana u medijima se piše da Sloba svoju bivšu ženu zasipa SMS porukama, pa je Kija progovorila:

foto: Damir Dervišagić

"Čula sam za to, i to je bio razlog što do poslednjeg trenutka nisam znala da li ćemo zajedno nastupiti u emisiji. Međutim, ja sam profesionalac i odradila sam unapred dogovoreni nastup. To je njegov nivo, ali razumem ga jer što više lakih devojaka, to će lakše prikriti da je biseksualac, što je tužno da na taj način laže sebe i druge, svoju porodicu, pa i mene. Ja sam uvek tu da mu pomognem, ali on prvo treba sam sebi da prizna neke stvari i meni je zaista više dosta da se spuštam kako bih njega zaštitila", rekla je Kija i time podgrejala priče koje su o Slobi kružile dok je bio u rijalitiju kada su ga povezivali sa pojedinim muškarcima.

foto: Sonja Spasić, Damir Dervišagić

Kurir.rs/Scandal, Foto: Printscreen

Kurir

Autor: Kurir