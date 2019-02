DOŠAO JE U BEOGRAD ZBOG MENE! PLAĆALA SAM GA 6 MESECI! Milica Pavlović nikada ranije o ovome nije govorila: Svi su je savetovali da se NE ZALUĐUJE, ali nije joj bilo pomoći! (FOTO)

Milica Pavlović dugo je krila od javnosti detalje dogovora sa poznatim Fivosom, koji je "odgovoran" za njenu numeru "Mogla sam". Niko nije znao da je odigrala na sreću i lepe oči pa tek onda proslavila sada ogroman hit.

"Prvi put je došao u Beograd zbog mene. Ja sam dobila, da kazem na lepe oči njegov broj telefona. A on kaže: 'Ne znam zašto sam se javio'. Kada sam ga pozvala rekla sam: 'Ja sam tvoj najveći fan, ja pratim tvoju muziku'... Ja sam član jedne produkcijske kuće, čak evo nešto što nikad zaista nisam ispričala - ja sam pesmu 'Mogla sam' isplaćivala u ratama! Ja nisam imala da platim odmah tu pesmu. On mi je dao 6 meseci da isplatim tu pesmu, i rekao mi: 'Veruj mi, ja ovo u životu nisam doživeo da mi neko plaća pesmu kroz rate". Rekla sam mu: 'Ali ja ne mogu drugačije, želja mi je da imam tvoju kompoziciju'. Ja sam se njemu u toj mojoj iskrenosti dopala, osvojila sam ga", ispričala je u "Utorkom u 8" Milica, pa nastavila: "On je mene saslušao, pa mi je rekao: 'Javiću ti se i spustio mi slušalicu, a ja ni živa ni mrtva. Bože, ovaj čovek više neće ni da mi javi... Sutradan sam slikala za svoj album, ja nisam imala pesmu a osećala sam da mi fali jedna takva, tako mi fali", prisećala se pevačica, ali nije se zaustavila tu.

"On je mene odmah bio pitao kakvu pesmu želim. Ja sam mu bukvalno nacrtala sta želim. Čovek se meni ne javlja. Mi na slikanju, ja razmišljam kako mi se ne javlja... I onda mi je napisao poruku: 'Imaš na mejlu pesmu'. Pesma je bila samo uz klavir, nema vokala, nema ničega, sam klavir i rekao mi je da je to melodija. Ja slušam onaj klavir, ma kakvi... Srce samo što mi ne pukne! I ja kažem: 'Uzimam!' I sad meni kaže moj kompozitor: 'Jel si sigurna, Milice, da želiš ovo?' Ja mu kažem: 'Ne znam, srce mi radi, imam osećaj za pesmu, moram da je imam i to je to'. I onda sam Fivosu napisala da uzimam pesmu, ali... da li i dalje važi dogovor za rate?"

"...Nakon čega mi je on odgovorio: 'Može, naravno, uživaj. Samo dođi do Atine'. Ali ja sam u rokovima, jer sam zacrtala kada treba da izađe album! Odgovorila sam mu: 'Nema šanse, molim vas, da li vam nije problem da dođete za Beograd?' Onda je on malo čudno reagovao, jer nije da baš voli Srbiju. Zato što je dosta naših velikih zvezda uzimalo od njega kompozicije bez da ga potpišu, bez da mu se plate njegova autorska dela i video nas je drugačije. Čak je imao neku drugačiju sliku o nama iz američkih medija, kako smo prikazani. Ja sam mu rekla da to nije tako: 'Molim vas, dođite, uživaćete'. Svi su mi govorili, čak i Saša Popović - ma neće on doći, nemoj da se zaluđuješ.

Direktor Saša mi je tako rekao. Ja nisam odustajala. On mi je poslao pasoš, ja sam mu već kupila kartu. I sećam se kao juče, ono što je prikazan spot za pesmu - ono je spot od dva dinara! Mala kamera, ja bez šminke, imam samo maskaru. Kada je trebalo da dođe ja kažem Marku iz studija sa kojim sarađujem, pošto smo bili kod njega u studiju: 'Potvrdi da li je ušao u studio'. Ja sam obavestila sve medije, ipak je to velika stvar za mene. Stavljam maskaru, sećam se kao da je juče bilo, razmišljam šta ako on ne dođe a zvala sam medije, za šta se ja spremam, i kada su mi rekli da je ušao rekla sam: 'Dobro je, zatvorite vrata ne puštajte ga dok ne završim", ispričala Milica kroz smeh.

"U glavi mi je stalno bila rečenica Sače Popovića da on neće doći, da se ne zamlaćujem, tako mi je poručio direktor i ja sam kako je dolazila neka novinarska ekipa pričala da ću ja gde god da on krene da trčim za njim. Sedne on, sednem ja a oni da slikaju da bi mi verovali da je došao", zaključila je Pavlovićeva.

