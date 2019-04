GOCA TUŽILA BIVŠEG MUŽA, TRAŽI BASNOSLOVNU CIFRU: Marinković izneo sve detalje, ovako je izgledalo kada su se sreli NA SUDU!

Goca Tržan našla se na sudu sa bivšim mužem Ivanom Marinkovićem, a on je izneo detalje njihovog susreta.

Naime, Raša, Gocin sadašnji muž i pevačica tužili su Ivana za povredu ugleda i časti, jer je rekao da je Raša homoseksualac i da zbog toga ne može sa njom imati decu.

foto: Zorana Jevtić

Njih dvoje traže da im Ivan platim odštetu od 300.000 dinara, a Marinković komentariše kako to nije bila njegova izjava.

"A ja sam samo kazao "indijanac" i da ne može da ima decu, kao i da živi u mom stanu. Spremiću i ja deset tužbi, pa da se narednih 15 godina sprdam na sudu", otkrio je Ivan. Marinković je u nastavku dodao da se sve vreme smejao u sudnici jer su njih dvoje, prema njegovim rečima pokušavali da naprave žrtve od sebe.

foto: Printscreen/Magazin IN

"Odvalili su kako su uvrede koje sam izneo na Rašin račun uticale na njegov posao. On je ispričao da je zbog mene dobio otkaz u jednoj poljoprivrednoj firmi. Zatim je objasnio da sa Gocom nema naslednike jer ima slabo pokretljive spermatozoide, kao i da planiraju veštačku oplodnju. Otkako su Goca i on zajedno, pričaju da će da usvoje dete. Strašno je da izjaviš tako nešto i da to nikad ne uradiš", nastavio je Ivan da iznosi detalje sudskog procesa.

Ivan je ispričao i kako bivša žena nije želela da mu se obrati.

"Dok smo bili u hodniku, pitao sam Gocu kako je naša ćerka Lena. Na to mi je odgovorila: "Mene pitaš?". Video sam da se pravi luda, pa sam istom merom uzvratio: "Ma jok, advokata", ispričao je Ivan.

foto: Printscreen/YT

Kurir.rs/Informer, Foto: Damir Dervišagić, Dragan Kadić

Kurir