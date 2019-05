ALEKSANDRA PRIZNALA DA DAVID IMA PROBLEM ZBOG KOG NISU DOBILI DETE: Sada se oglasila i njegova majka i otkrila ISTINU!

Aleksandra Subotić izjavila je kako je njen bivši dečko David Dragojević operisan i da ima usporene spermatozoide, a sada se oglasila i njegova majka Biljana.

Ona je istakla da ne zna da je David ikada imao tu vrstu problema, kao ni da je hteo da ima dete sa Aleksandrom, kao što Subotićeva tvrdi.

foto: Printscreen

"Koliko ja znam, oni nisu pokušavali, da jesu to bi bilo kako treba. Ja ne znam da je David imao neki problem. On do 35 neće da se ženi niti da ima decu, tako priča. Ne znam...", rekla je Biljana i objasnila da nikada nije gledala koliko novca imaju David i Aleksandra:

"Što se tiče finansija, nikad nisam ulazila u njihov džep. Ja neke detalje o tome ne mogu reći jer ne znam. A to da je slao, pa verovatno jeste, ali opet ne znam, ne mogu da kažem."

foto: Printscreen

Kurir.rs/Pink, Foto: Printscreen

Kurir