KAD JE KORAĆEVA OSTAVILA DAVIDA, MAJKA BILJANA SKOČILA JE OD ŠOKA! Mnogo se naljutila: A tek da čujete šta sad priča o Aleksandri!

Ana Korać našla se na ivici nervnog sloma, pošto se David teško odlučio da li će ili neće napustiti rijaliti tom pa otići sa bivšom verenicom na gostovanje u jednu emisiju. Njegova neodlučnost mnogo ju je dotukla, pa ga je po povratku sve vreme ignorisala, a onda ga i ostavila.

Dragojevića je to nateralo da se u potpunosti povuče u sebe, kao i da ode na farmu i tamo tugujući provede sve svoje vreme. Njegova majka Biljana oglasila se ovim povodom pa otkrila koliko se bila naljutila kada je čula šta se dešava.

"Ja bih pustila da prođe još neki dan da bih mogla da dođem do nekog zaključka. Ima nešto u tome što on odmah nije odlučio da ide. Zašto ne bi išao? Zorica i Mića su mu rekli da ide i on je odlučio da ode, pa je verovatno to nju iznervrialo. Kad mu je ona rekla da ide, on nije hteo, a pod uticajem njih on je išao. Ona je tu verovatno pukla, jer je on poslušao njih, a ne nju", rekla je Biljana.

Dragojevićeva majka je priznala da bi volela da David ima Aninu podršku i da je to ono što njemu nedostaje tokom boravka u Beloj kući. Biljana je, iznenađujuće, istakla bi želela i da se pomire, jer je tada njen naslednik srećan i zadovoljan jer u žustrim raspravama sa Aleksandrom ima podršku Koraćeve.

"David je veliki emotivac i to me kod njega nervira, što sve doživljava lično. Da je napolju to bi bilo drugačije. Ona je uz njega uvek kada su u pitanju napadi između njega i Aleksandre. Uvek ga je branila. Ja znam kako on diše. Ja znam da on neće da uvredi starije i ima rispekt, zato je on i prihvatio Mićin savet. Volela bih da se Ana i David pomire na neki način, jer su kompaktni i zajedno kada su u pitanju napadi bilo na nju, bilo na Davida", ispričala je Biljana pa dodala:

"Ne razumem baš zašto su se posvađali na krv i nož. Veoma sam bila ljuta na te njene komentare. Odskakala sam od kreveta! Mislim da to nije način, a ni razlog da se stavi tačka, ali okej, ako je to njen izbor. Ja bih sačekala još pa da vidimo kako će se odvijati njihova veza."

Davidova majka se osvrnula i na samo gostovanje bivših ljubavnika, pa je tom prilikom objasnila šta je priznala Subotićevoj, kao i to da smatra da njen sin neće dati novu šansu Aleksandri.

"Bila mi je veštačka. Upadala mu je konstantno u reč, to je ono što je njega odbijalo kod nje. Mislim da tu nema povratka. Ona ga je svojim ponašanjem ohladila potpuno", zaključila je ona.

