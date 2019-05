SLOBA VASIĆ SE BRANI SA SLOBODE: Preti mu tri godine zatvora!

Pevač Slobodan Vasić saslušan je juče u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Sadu zbog sumnje da je 1. maja počinio nasilje u porodici, kada je pretukao svoju devojku.



Kako saznajemo, tužilac je odlučio da Vasića pusti iz pritvora, u kome je proveo 48 sati, i da se u daljem toku postupka brani sa slobode.

Negira nasilje

- Vasić je u tužilaštvu izneo odbranu koja se nije mnogo razlikovala od one koju je prethodno dao u policiji. Naime, on je tvrdio da nije počinio nasilje u porodici i da nije tukao devojku, već da je ona napala njega, nakon čega joj se priključio i njen brat. Sve vreme je poricao da ju je udario - kaže naš izvor i dodaje da je tužilac odlučio da nekadašnjoj zvezdi "Granda" ne produžava pritvor. Inače, za krivično delo nasilje u porodici zaprećena je kazna od tri meseca do tri godine.

Podsetimo, policija je 1. maja privela Slobodana Vasića nakon incidenta koji se desio posle prvomjakse proslave, na kojoj je bio sa svojom devojkom, njenim bratom i njegovom devojkom. Tada je protiv pevača bila podneta prekršajna prijava zbog narušavanja javnog reda i mira i učestvovanja u tuči. Međutim, dan kasnije u slučaj se uključilo tužilaštvo i protiv Vasića je podneta krivična prijava zbog nasilja u porodici.

Popeo se na nju

- Tog dana smo sestra i pevač, moja devojka i ja bili u restoranu. Kada smo došli do stana, čuo sam kako sestra viče: "Bato, spasi me". Zatekao sam Vasića kako leži preko nje i udara je. Odgurnuo sam ga, a on je pobegao pre nego što je policija stigla. Međutim, našli su ga i uhapsili - ispričao je ranije za Kurir Đ. J., brat Vasićeve devojke.

Poruka na Instagramu

Osećam se užasno

Posle incidenta Slobodan Vasić nije želeo da daje izjave medijima, ali je na svoj Instagram profil ostavio poruku:

- Odselite se što dalje iz ove države koja je puna, prepuna mržnje, ljubomore, nesreće. Pod hitno! Narod koji će sve učiniti da budeš nesrećan. Ljudi koji samo gledaju kako da učine da ti bude gore, da se osećaš užasno i da ti napakosti na bilo koji način. Otići i ne vratiti se nikada.



