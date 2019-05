SRETAO SAM JK PO KLUBOVIMA POČETKOM '90... BACILA CRVENI TEPIH ISPRED MENE, A SAD ĆE KRV TEĆI NA SVE STRANE! Đorđe David Karleušu više ne može da trpi?! ŠOK INTERVJU!

Đorđe David danas se i te kako slaže sa Jelenom Karleušom iako, kako se navodi, to nije oduvek bilo tako. Otkako se pridružio ekipi žirija "Zvezda Granda", roker je centru pažnje javnosti kako zbog odnosa sa pop divom, tako i zbog samog postojuanja u "Grandu", koji je godinama pljuvao.

"Ukapirao sam da sve preko noći može da se promeni. Počeo sam da se osećam glupo... Moj dolazak u 'Grand' pokazuje koliko sam u glavi evoluirao!" rekao je on.

"Saša je ozbiljan Baja Patak, direktor cirkusa u kom se mi nalazimo. Veličina je u tome da pružiš ruku i najvećem oponentu. A Saša je to uradio. Što sam stariji, sve više kapiram da je glupost ta jogunastost koju sam imao kao zakasneli pubertetlija do svoje 48 godine."

Da li si promenio mišljenje i o JK?

"Kad moj oponent postane majka, prestajem da ga gazim. Tako je bilo i sa Karleušom. Ona oseti krv kao ajkula na 100 kilometara, ali mi je uprkos tome dobronamerno prišla, čak me je najavila u novinama. Postidela me je tim crvenim tepihom koji je bacila ispred mene. Rekla je da umesto Ace Lukasa u žiri dolazi mnogo dobar frajer. To je veći efekat napravilo nego da mi je zviznula šamarčinu i nazvala me smradom koji joj je došao na crtu. Zbog te njene mudrosti i širine osetio sam se postiđeno. Posle ovoliko vremena provedenog sa njom i Popovićem mogu da kažem da su oni ozbiljne drugarčine i sjajni profesionalci."

Je l' imaš razumevanja za njene ispade u poslednje vreme?

"Apsolutno. Kad sediš pored osobe koja je takve stvari doživela, moraš da uključiš radare. U nekoliko situacija me je ujela. Ona duboko zabode zube, ali prećutim jer sam muškarac, imam mozga i kapiram koje stvari joj se dešavaju. Koliko god glupo zvučalo, apsolutno sam na njenoj strani u ovoj priči."

Da li se uvek ugrizeš za jezik kad je Jelena u pitanju?

"Ne prećutim joj baš sve. Pogotovo ne sad kad se diže tenzija u takmičenju. Ne mogu više da je trpim, mislim da će tek krv teći na sve strane! Ali siguran sam da u tom ratu niko nikome neće sipati go*na za vrat."

Kad si zapravo upoznao Jelenu?

"Sretao sam je po klubovima krajem osamdesetih i početkom devedesetih, kada je bila na početku karijere. Ja sam tamo izlazio, a ona je dolazila sa ozbiljnom kamarilom, koja je išla iza nje i štitila ju je. Gde god se pojavila, svi su padali u nesvest. Uvek je bila okružena obezbeđenjem, niko nije mogao da joj priđe. Tad je imala 'predrkaniji' stav."

U kakvom sećanju ti je ostala njena majka Divna?

"Ona je gomili nas koji smo tada bili mladi glumci ili tek počinjali da se bave rokom otvarala mnoga vrata, gostovali smo u njenim emisijama... Nesebično je svima pomagala šakom i kapom. Pored toga, bila je ozbiljna riba, svi su gledali u nju kao u Boga. Možda ovo nekome neće da se dopadne, ali Divna je bila tada bolja riba nego što je Jelena. Meni tada, kao okorelom rokeru, JK je bila fuj."

Izjavio si da na estradi postoje žene-dildo. Ko su one?

"Muzika se deli isključivo na dobru i lošu. Na onu koja diže adrenalin i onu plastičnu. S jedne strane su lepe žene, a sa druge one koje zbog plastičnih operacija izgledaju kao dildo. E te dildo-žene zaobilazim u širokom luku, kao i njihovu muziku bez živih instrumenata i gde se ne peva."

Danas primat imaju i rijaliti programi. Da li vidiš sebe u toj priči?

"Nikad u životu to sebi ne bih dozvolio, makar bio gladan. Na tu lobotomiju ne mogu da pristanem. Da li misliš da bih trpeo da mi neko opsuje mrtvu majku, a da ga ne udarim?! Ili bih mu odšrafio glavu i završio na doživotnoj robiji ili bi on morao meni to da uradi!"

Nemoguće je da ne znaš ko su najpoznatiji rijaliti učesnici?

"Znam za Kiju i Slobu kao dvoje ljudi koji su bili u braku, pa se on na televiziji kresnuo sa drugom dok je ona to gledala od kuće, pa je i ona ušla u isti rijaliti da bi mu očitala lekciju."

"Ta devojka pravi karijeru na osnovu toga što je ispala debil, a bude predstavljena kao umetnik!? Ona je pevačica kao što sam ja astronaut! Ne kažem da čuda ne postoje. Ko u njih veruje, taj čuda i stvara, ali nemojte da se zajebavamo! Kija je rijaliti proizvod 21. veka, one vrste površnosti na koju ja ne mogu da pristanem. Starlete su mi tek posebna priča..."

Šta misliš o njima?

"Vidim da je ponovo aktuelna priča o nazovi elitnoj prostituciji. Znate, postoji dildo za vaginalnu upotrebu, ali i onaj koji može i za anal. Prostututke su kao taj prvi dildo, a ove elitne su sa više funkcija. Ma spalio bih se na Trgu kada bi mi sad neka proročica rekla da će mi ćerka ući u rijaliti i pričati kolika joj je cena kao elitne prostitutke!"

