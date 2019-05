LAST MINUTE PONUDA ZA LETOVANJE U EGIPTU TOKOM MAJA UZ DODATNI POPUST 40 € PO OSOBI!

Još uvek niste isplanirali idealno letovanje? Voleli biste da to bude na nekoj egzotičnoj, peščanoj plaži neke daleke zemlje, ali ipak po povoljnoj ceni? U tom slučaju, „Travlland“ ima odlične vesti za vas! Letujte u magičnom Egiptu uz dodatni popust do 40€ po osobi! Iskoristite last minute ponude za letove 19.05, 22.05, 26.05 i 29.05 i obezbedite savršen odmor po fantastičnoj ceni!

Egipat je, sa svojom bogatom i burnom prošlošću dugom 5 milenijuma, poznat kao kolevka jedne od najstarijih civilizacija. Njegove čuvene tajanstvene piramide i hramovi, svedoci misteriozne prošlosti, nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. Ovaj biser Sahare, okupan vodama Sredozemnog i Crvenog mora, poseduje sve ono što je potrebno za savršen odmor, pa i više od toga: prelepe peščane plaže, kristalno čisto more, čarobne pejzaže i podvodni svet, ekskluzivne hotele... Ne preostaje vam drugo nego da se sami uverite zašto milioni turista svake godine dolaze baš ovde!

Jedna od najpopularnijih destinacija Egipta je Hurgada – nekada malo ribarsko naselje, a sada čuveni turistički centar. Nalazi se na Crvenom moru, koje je nadaleko čuveno po svom jedinstvenom podvodnom svetu i privlači ronioce iz celog sveta. Ovaj gradić predstavlja pravi primer spoja tradicionalnog i modernog: mali centar je pun bazara, džamija i živahne atmosfere, tipične za egipatski način života, ali ni kvalitetan noćni provod u novijem delu grada ne zaostaje. Duge plaže Hurgade sa sitnim belim peskom, toplo i čisto tirkizno more, netaknuti koralni grebeni, ali i udobni i luksuzni hoteli, restorani i barovi – garantuju uživanje i opravdavaju ovoliku posećenost.

Ukoliko i sami želite da iskusite čari bajkovite Hurgade, „Travelland“ vam nudi širok izbor luksuznih hotela u kojima možete odsesti po povoljnim cenama: Hilton Hurghada Resort 5*, Sentido Palm Royal 5*, Beach Albatros Resort 5*, Long Beach Resort 4* i mnogi drugi. Svi hoteli su veoma komforni i izuzetno bogati različitim sadržajima: od restorana i barova, preko terena za sportske aktivnosti, spa centara, bioskopa, do igrališta za decu i akva parkova.

U Hurgadi možete letovati po ceni već od 345€, ali ako iskoristite neverovatne last minute ponude, na letove 19.05. i 22.05. ostvarićete dodatni popust od 40€, a na letove 26.05. i 29.05. 20€!

Zainteresovani mogu izvršiti rezervacije u turističkoj agenciji „Travelland“, na adresi Dobračina 43, u Beogradu a više informacija mogu pronaći na internet prezentaciji ove agencije http://www.travelland.rs/

