SVESNA DA JOJ VREME ISTIČE: Zerina Hećo i dalje muči muku sa zdravljem, a evo kakvu poruku je poslala! (FOTO)

Zivot nije film ili serija, da vratis scenu, ispravis gresku I ides dalje. Tu nema kaskadera, svaki kadar igras ti, i nije ti placeno , vec placas ti ako pogrijesis! #nijezivotjedandan 👑 #lawuk

A post shared by 👑Zerina Hećo👑Official Profile (@zerinooooo) on May 22, 2019 at 4:52am PDT