UZBUĐENA SAM I IMAM TREMU: Ovo su reči Džajine ćerke pred samo venčanje, a svi su iznenađeni šta je rekla o mladoženji (KURIR TV)

Dragana Džajić stigla je pre mladoženje u hotel gde će se zavetovati Milošu Ivanoviću na večnu ljubav.

Dragana je stigla veoma raspoložena i nasmejana i kako je rekla ima samo malo pozitivnu tremu.

"Odlično se osećam, imam pozitivnu tremu. Veoma sam uzbuđena i srećna. A svi su mi poželeli sreću", rekla je strpljivo Dragana, a onda su joj novinari postavili pitanje o mladoženji i da li se čula sa njim.

"Mladoženja uskoro stiže", samo je kratko prokomentarisala.

Sve pripreme su dovedene do kraja, sala je sređena, presvučena u belo, tu su pozlaćeni svećnici, cvetni lusteri... Dekoraciju cele sale radila je firma "Wedding and Events by Svadbena zvona".

