ĐURIŠIĆKA PROGOVORILA O VEZI SA GINEKOLOGOM: Svako neka nosi svoj krst na svojim leđima. Što se Vanje i mene tiče, mi smo zajedno (FOTO)

Snimanje emisije "Zvezde Granda" polako se privodi kraju, zbog čega je Snežana Đurišić srećna, ali i tužna, jer narednih nekoliko meseci neće imati priliku da se viđa s ostalim članovima žirija koji su joj kao porodica.

foto: Dragana Udovičić

- Žao mi je što se snimanje privodi kraju. Ne volim vreme rastanaka, pa svake godine u finalu jedni drugima tužno kažemo: "E, aj vidimo se brzo." Već posle nekih mesec dana počne da nam nedostaje sve ovo, pa se čujemo telefonom. Popiću kafu sa svakim od kolega koga sretnem, a to se često dešava na tezgama - kaže Snežana.

foto: Printscreen/ZG

S obzirom na to da se prilikom dolaska na snimanje emisije srela s Marijom Šerifović, ali da se nisu pozdravile, zanimalo nas je da li su u sukobu.

foto: Printscreen

- Svi bi da se mi posvađamo (smeh). Marija je moje dete i nema svađe. Nema mesta tome - kratko je rekla pevačica ne želeći dalje da komentariše zašto su se iskulirale. Jelena Karleuša je pre nekoliko dana na Instagramu objavila snimak na kojem se vidi Snežana koja psuje svoju koleginicu.

- Je*em ti, ubiću te! U ovom haosu sadašnjem, ti mi pričaš o pornografiji - zapretila je pevačica koleginici, a sada objašnjava zbog čega je nastala pometnja.

foto: Vladimir Šporčić, Ana Paunković

- Ma meni je to savršeno smešno, pa to je Jelena. Vi ne znate pozadinu toga. Na snimanju "Granda" sam pevala "Kaluđera" i onda su krenuli da se šale kako je to pornografska pesma. Bilo je simpatično s obzirom na to da je pesma iz Vukovih zapisa, sve je jasno. Onda sam ja njoj rekla: "Pa zar ti je malo na sve ovo što mi se dešava da me zezaš" i onda je ispao kao štos - rekla je Snežana kroz smeh, a na naše pitanje da li je pod "haosom" mislila na priče o njoj i Vanji i navodnoj prevari, ona je odgovorila:

foto: Dragana Udovičić

- Nije bitno šta sam ja mislila, ona zna na šta sam ja mislila. Sve je tu jasno. To je neka moja prestroga orijentacija, a ona je potpuno slobodna i svoja na tu temu - rekla je Snežana.

foto: Damir Dervišagić

To nam je bio povod da pitamo pevačicu i u kakvom je odnosu s ginekologom, jer se poslednjih nedelja pisalo o njegovim navodnim aferama, i to preko Fejsbuka. Snežana se dosad nije oglašavala na tu temu, ali je za Kurir rešila da otkrije istinu. Kako kaže, Vanja i ona su srećniji nego ikada i ništa ne može da poremeti njihovu skladnu ljubav.

- Svako neka nosi svoj krst na svojim leđima. Što se Vanje i mene tiče, mi smo zajedno i nikada nismo bili u prekidu. To je sve što ću vam reći - rekla je Đurišićka, a na pitanje da li njen partner planira da slučaj sa zloupotrebom naloga na Fejsbuku prijavi policiji, odgovorila je:

foto: Dragana Udovičić

- Lažne profile ne bih komentarisala. Vanja je ozbiljan čovek i ima svoju profesiju, on zna kako i šta treba da radi. Ništa od toga nije uspelo da ukalja njegovo ime i da utiče na njegov posao, a svako neka postupa kako misli da treba. Svakako, te priče o prevari nas nisu poljuljale. Jednu ljubav kao što je naša, a koja je prava, ne može ništa slično tome da uzdrma - rekla nam je Snežana.

Kurir.rs/Jelena Stuparušić - Ivan Ercegovčević/ Foto: Dragana Udovičić

Kurir