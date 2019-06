DARA BUBAMARA BEZ DLAKE NA JEZIKU: Pevačica otkrila sve o prostituciji na estradi, svađama sa kolegama, da li je probala DROGU, pa priznala ima li DEČKA!

O nako kako to samo njoj dolikuje, puna energije, vrcava i razdragana, Dara Bubamara otpočela je i promociju novog singla "Ljubomora". Bio je to povod da zajedno pročešljamo neke aktuelne teme, o kojima ova pevačica govori bez dlake na jeziku. Sledeći svoje principe, ona gazi napred, ne obazirući se na pokoji zluradi komentar, kad ih i ako ima.



Nova pesma kazuje da pratiš moderne muzičke trendove, a opet si ostala dosledna svom stilu. Da li je to odlika zvezda?



- Tako je, to sam i ja primetila i kad sam snimila pesme "Opasan" i "Kraj i tačka". Bukvalno mešam stilove, a ostajem svoja. Braja mi je sada uradio "Ljubomoru", pa sam pomislila da je snimim sada, da se ljudi u ovom moru modernih numera sete i nekih starih vremena, i to sam i postigla. Iako klinci danas vole samo moderne pesme, meni je dozvoljeno da eksperimentišem. Mogu da objavim i narodnjak i baladu, i sebi uvek dam oduška da nešto bude i za moju dušu. Ali uskoro očekujte veliki bum i još jednu novu pesmu.

foto: Sonja Spasić

U skladu s novom numerom, ko je na tebe ljubomoran? Sigurno ima te emocije na estradi?



- Ima, kako da nema. Ipak, ja se s takvim svetom ne srećem jer je oko mene mali broj pravih prijatelja. Normalno, ako si uspešan i ako radiš vrhunski svoj posao, zarađuješ i dobro izgledaš, ljudi, naravno, postaju ljubomorni. Hejteri postoje, ali meni to ništa ne znači. Kao što mi oni koji me vole daju ludu energiju, tako mi i ovi drugi pružaju motiv da pokažem kako sam uvek bolja i jača.



Marina Tucaković je izjavila da si joj dužna nešto novca, a da je stvar u tvom karakteru jer je prozivaš u medijima.



- Ne, ne, to su, iskreno da ti kažem, naduvali novinari. To je duga priča, nikad ništa nisam dugovala. Ni Marina meni, ni ja njoj. Sad mi trenutno radi jednu pesmu, neću da otkrijem koju, ali biće bum. Inače, mi smo na estradi navikli da nas ljudi svađaju, ali, ponavljam, nikome ništa nisam dugovala. Marina zna kakva sam ja, čak sam posle albuma "Zidovi" bila toliko srećna, jer takve pesme nemaju cenu, da sam joj, kad smo se zatekle u jednom veoma skupom butiku, rekla da izabere tri-četiri haljine. Nisam znala čime više da je častim koliko mi je album bio uspešan.



Pomirila si se s Karleušom. Ima li još neko s kim bi volela da obnoviš prijateljstvo?



- Jeste, pomirila sam se s Jelenom. Ni sa kim više nisam u svađi.



Ali u svađi si sa Sekom Aleksić?



- Pa, ne bih to komentarisala. Širim samo ljubav. Ima koleginica sa kojima sam na estradi stvarno dobra. S Jelenom sam najbolja, čujemo se svaki dan. Tu je onda Dragana Mirković. Da ne nabrajam još, a o onima koji su mi se zamerili i ne razmišljam. To je za mene završeno. Znaš kako, koga volim, za njega ću sve da dam i pomognem mu koliko treba, a koga izbrišem, taj je za mene, jednostavno, mrtav. Ne postoji!

Koga si to izbrisala?



- Ima ih dosta.

foto: Marina Lopičić, Dragana Udovičić, Privatna Arhiva

U dobrim si odnosima sa bivšim suprugom Milanom. Hoćete li se pomiriti?



- Što se kaže, mi smo već pomireni. U dobrim smo odnosima, nikada nismo bili posvađani. Fantastično se slažemo, samo, eto, ne živimo zajedno. Tu smo jedno za drugo kad god treba.



Pa, dobro, imaš li dečka?



- Nemam, slobodna sam. Veoma mi je lepo, i ne treba mi dečko. Osećam se predivno.



Često se priča i o tome da na estradi ima elitne prostitucije. Šta znaš o tome?



- Veruj mi, nemam pojma. Znam i ja da postoji, ali nikada nisam bila svedok takvih radnji, pa ne mogu da pričam o njima. To nije moj svet.



Koliko je droga zastupljena na estradi?



- Stvarno ne znam. Čula sam da se neke moje kolege razvaljuju od droge, s druge strane, ne mogu ništa da tvrdim jer nikada tokom svoje karijere svojim očima nisam videla da se neko preda mnom drogira. To zapravo ne bih ni mogla da gledam jer sam veliki protivnik tog poroka.



Koje su to kolege?



- Neću vam reći jer ih nikada lično nisam videla da konzumiraju narkotike.



Da li si ti probala drogu?



- Nisam, niti ću. Nikada me to nije privlačilo. Zamislite mene s ovako ludom energijom da se još nadrogiram. Završila bih na nekom drvetu!

Jesu li ti nekad nudili kokain?



- Jesu više puta u klubovima gde sam davno radila, ali samo sam odmahnula rukom i rekla: "Ne, hvala."

foto: Kurir



Kurir.rs/M. Trajković - M. Dejanović/Foto: Privatna arhiva, Marina Lopičić, Dragana Udovičić

