TONI CETINSKI VEĆ 10 GODINA PROLAZI KROZ PORODIČNU AGONIJU: Kad je teško, MOLITVE nisu dovoljne!

Godinama pevač Toni Cetinski prolazi kroz pravu porodičnu agoniju. Nakon što mu roditelji uhapšeni zbog optužbi za korupciju i prevare, on je optužen za izazivanje saobraćajne nesreće i taj postupak ie toku.

– Kod mene zadnjih deset godina ništa nije išlo normalno. Sve mi је u životu išlo sa poteškoćama, ali na kraju ipak isplivam nekako. Poslovno је to, više nego dobro. Nije bilo jednostavno. Imao sam privatnih problema, stvari koje su se dogadale sa roditeljima i sve ono što me је sačekalo. Poslovno i neki odnos sa publikom koja me u svakom trenutku oseća је nešto što me održava. Naravno da morate da imate pesmu i ne možete živeti na staroj slavi, ali se uvek trudim da radim sve bole. Publika је sa mnom u dobru i u zlu. Kada mi nije bilo jednostavno, ona mi је pomogla da se dignem", priznaje Toni.

Hrvatski pevač је nedavno proslavio 50. rođendan. Taj dan obeležio ie glamuroznim slavljkem u porodičnom domu. Brojne zvanice iz sveta džetseta prisustvovale su njegovom partiju povodom pola veka života. Kako kaže nije bio lak.

"Kako bih opisan pola veka života je bila glavna tema nekoliko dana pre proslave mog pedesetak rođendana Reći ću vam, osećam mudrost staloženost, ali ne osećam se kao da imam pedeset. Ako želite realno, negde oko 38 godina osećam da imam. fFzicki se tako osećam, ali ne znam zašto. Psihički sam miran, mnogo više nego kada sam imao te godine, ali fizički sam u tom vremenu", iskreno je iziavio pevač koji otkriva da nema univerzalnog recepta kako se izlazi iz depresije ili iz teškog stanja kada se bilo kome to desi.

foto: Ana Paunković

"Ta komunikacija sa sobom je potrebna. Nisam od muškaraca koji će plakali jer samosažalenje ne pomaže nikako. Mogu se rasplakati na reklamu ako je emotivno napravljena. U teškim situacijama stanem malo, sačekam, razmislim, neko se pomoli. Pokušavaš zaustaviti misao i vreme, prebaciš se u sadašnjost, ne živiš u prošlosti, a ne razmišlaš šta će biti za tri godine. Živiš taj dan i razmišliaš о svojim postupcima svakodnevno. Molitve nisu dovoljne ako ih ne pretočiš dela" objasnio je Cetinski, koli će 22. juna održati koncert na Tamšmajdanu.



PSIHOLOG MI NIJE POTREBAN Toni kaže da bez obzira na nedaće koje su ga zadesile, nikada nije tražio stručnu pomoć. "Nikada nisam išao da tražim pomoć psihologa. Upoznao sam jednog psihologa sa kojim sam prijateljski pričao, tada mi je rekao da је shvatio da bih ja njemu više pomogao, negon meni. Dosta sam jak kada treba da se vrati u kolosek i nisam od tipova koji će se predati i potonuti ili otići u prvu birtiju i napiti se od muke. Pobednici nisu oni koji padaju, nego mi koji uspevaju da se podignu", rekao je pevač.

Kurir.rs/Blic/Foto Kurir

Kurir