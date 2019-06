BOLESNO DETE, MUŽ JU JE PREVARIO SA KOLEGINICOM, A ONA PRONAŠLA RAZLOG ZA SREĆU: Sa 13 godina se pojavila na estradi, ovo je njena ŽIVOTNA PRIČA!

Anica Milenković je u najvećoj euforiji svoje slave napustila Srbiju i otišla kod majke u Ameriku. Čini se da nije mogla mnogo da bira nakon razvoda roditelja, koji je srušio njene dečje snove. Tamo se zaljubila i na kratko zaboravila na karijeru. Sa menadžerom Denijem dobila je ćerku Barbaru, koja danas ima 11 godina, ali je ubrzo usledio novi šok. On ju je prevario sa koleginicom.

Kada se sa samo 13 godina pojavila na muzičkoj sceni sa pesmom "Na lančiću ime tvoje", Anica Milenković je brzo osvojila publiku i stekla veliku popularnost širom bivše Jugoslavije.

- To je istina i daleka prošlost, o kojoj ne pričam jer ne volim da ogovaram. Svi znaju šta se dogodilo, mogu samo reći da sam zahvalna Bogu što se to desilo - rekla je Anica u jednom od intervjua.

- Sa planom posebne ishrane i treningom sam za manje od tri meseca uspela da skinem dvedesetosam kilograma. Ušla sam u program sa ženom koja me je spasila i želja mi je bila da oslabim 25 kg do mog rođendana, a to je bio period od dva meseca. Rekla je da je to izvodljivo i da može. I neverovatno, posle dva meseca ja sam imala 25 kila manje. Ono što je najvažnije u ovoj priči je da se ja osećam super. Nemam glavobolje koje sam imala svakodnevno, oticanje nogu, bolova u kičmi. Sve je nestalo sa novim načinom ishrane i smanjenjem kilograma. Ona je sada ovde sa mnom u Americi. Vežbamo, radimo na mom zdravom životu i izgledu. Ja sam neko ko je imao previše kilograma. Nije me sramota da kažem da sam imala više od 100 kilograma, a sada sam kao ranije, što je mnoge ostavilo u čudu, jer izgledam kao neko ko nikada nije imao problema sa težinom. Koža mi je zategnuta, zdrava sam, a izgubila sam 40 kila za kratko vreme. I što je najbolje, jedem. Mnogo jedem, a slabim i to je divna stvar u celoj priči - kroz osmeh je prošle godine ispričala pevačica .

Kurir.rs, Blic / Foto: Printscreen Instagram

