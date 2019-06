OGLASILA SE ČIM JE ČULA ZA LJUTE BATINE IZ RIJALITIJA! Miki je bio ludo zaljubljen u ovu pevačicu, a evo šta je uradio zbog NEUZVRAĆENE LJUBAVI!

Miki Đuričić ošamario je Suzanu Perović, pa je Nadeždu Biljić pljunuo u lice i nekoliko puta je udario štakom. Zbog agresivnog ponašanja, momentalno je "popio" diskvalifikaciju.

Miki je priveden i trenutno se nalazi u policiji na saslušanju, a biće i odlučeno da li će mu biti određen pritvor.

Ovim povodom oglasila se i pevačica Aleksandra Stojković Džidža, koja poznaje pčelara. On je, naime, bio zaljubljen u nju, a zbog neuzvraćene ljubavi svojevremeno je pobegao sa "Farme".

"Neko ko je toliko godina po rijalitijima, ne može biti normalan. Nije normalno da neko toliko dugo bude u zatvorenom prostoru, a on se već deset godina vuče po takvim formatima. Ko misli da je tamo lepo, vara se. To uopšte nije tako. A Miki me je zaprepastio. I ranije je on znao da se potuče, ali udariti ženu je za svaku osudu. On ne treba više da ulazi u rijalitije jer više psihički nije jak i brzo puca", ispričala je ona.

