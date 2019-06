NIJE MI BILO DO ŽIVOTA! Ana Bebić se javno požalila: Bilo mi je MUKA NON-STOP!

Ana Bebić planira da što pre rodi drugo dete. Kako ističe, nije u cvetu mladosti, a i ne želi da između njene dece bude prevelika razlika. Sa druge strane, prisećajući se trudnoće, istakla je da joj nije bilo jasno zašto ljudi to nazivaju blaženim stanjem.

"Ne mogu da kažem da sam u cvetu mladosti. Volela bih da ne bude prevelika razlika između dece i volela bih da ih imam više. Ja imam i brata i sestru i oni su moji najbolji prijatelji. Ne bih volela da moj sin odrasta bez brata ili sestre. Što pre, dok smo još u fulu, u pelenama. Izdržaćemo pet godina", rekla je ona u jednoj emisiji pa dodala da joj je želja da se posle toga ponovo posveti pevanju, jer je to njen život.

Prva trudnoća nije joj cela ostala u lepom sećanju.

"Bila sam u krevetu, imala sam konstantne mučnine, smetao mi je stomak, nije mi bilo do života… Kad su došli lakši mesec – peti, šesti i sedmi bila sam van kreveta, ali sam poslednja dva gledala doručak, a doručak gledao mene. U porodilište sam otišla sa devet kilograma više, a izašla sa manjom kilažom nego pre trudnoće. To je bio plus, ali devet meseci je bilo naporno. Na kraju se isplatilo jer sam dobila najlepši poklon", zaključila je Ana.

