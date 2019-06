PONIZIO ME KAO MAJKU, ŽENU I ČOVEKA: Miljana Kulić ispričala šta je Zola radio pred njenim sinom Željkom, a onda priznala šta planira sa MARINKOVIĆEM!

Miljana Kulić obratila se uživo fanovima preko društvenih mreža i otkrila detalje odnosa sa Lazarem Čolićem Zolom, pa priznala kako se ponašao prema njenom sinu Željku.

"Smetalo mu je dok Željko plače, nije hteo ni da ga pipne, čak je tražio da pređemo u drugu sobu da ne sluša kako dete plače. Kad je trebalo da krenemo na ručak kod mojih, zamolila sam ga da sklopi kolica jer mi je Željko bio u rukama, nisam mogla sama, a on je uzeo kolica i bacio ih o pod, počeo je da se dere", rekla je Miljana, koja je posle ovog događaja isterala Zolu iz stana i završila sa njim.

"Ponizio me je kao majku, kao ženu, kao čoveka! Išao je u crkvu da se zakune da me voli najviše na svetu, da nije sa mnom iz neke koristi, ali znala sam da me laže, i svi su mi to govorili, ali eto... Zaljubila sam se iskreno! I ja sam od krvi i mesa. Uvek sam negde mislila da ljubav ne pokazuje jer je kao mali nije imao od strane roditelja, pa sam se tešila time", rekla je ona u uključenju uživo na Instagramu.

Kulićeva je pomenula i oca svog deteta - Ivana Marinkovića, kog često sanja.

"Željko i ja i moji roditelji smo bili na bazenu. On dolazi, majka mi kaže da budem fina prema njemu jer je on otac moga deteta. Rekoh hajde, oblačim se ja pošto sam bila u kupaćem, rekoh idemo da vidi Željka. Ivan dolazi i usput je stao u svakom dragstoru da popije rakiju. Mama insistira da se ja pomirim sa njim, ja ne verujem šta sam sanjala. Ja mu kažem kada smo došli kući ja mu kažem daj da ti pomognemo, ti si bolestan, uništićeš jetru", ispričala je Miljana svoj san.

"Ovo ja samo hoću da kažem koliko se dajem u vezi, ali više neću, učite na mojim greškama. Dozvoliću Ivanu da vidi Željka, jer zadovoljna sam što mi je poklonio ovog anđela, a ne bih ga imala bez njega. Oprostiću mu uvek, ja ću uvek biti ta koja spušta loptu", rekla je Miljana.

