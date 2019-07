LEPO SAM SE PROVELA U ISTANBULU, ALI JA NE UZIMAM TUĐE MOMKE: Kija Kockar besna što je povezuju sa LJUBAVNICAMA, ali nije porekla da je u vezi sa BIVŠIM DUŠICE JAKOVLJEVIĆ!

Kristina Kija Kockar oglasila se pošto su gradom počele da kolaju priče da se zabavlja sa bivšim dečkom Dušice Jakovljević, Milošem Dimitrijević.

Naime, Kristinu nije pogodila vest sa kim je navodno u vezi, već činjenica da je ona nekome uzela dečka. Cela situacija podsetila je na onu sa Lunom Đogani, kada je blogerka njoj "otela" muža.

- Ja nisam ništa demantovala. Samo sam se oglasila, prvi i poslednji put na Instagram profilu u vezi tih epiteta da ja nekome otimam i skidam dečka i tako dalje, što nije tačno. Tako da, ja sam se samo za to oglasila i ne pričam o svom privatnom životu, niti nameravam. Zadovoljna sam, tako da nema potrebe da dalje dužim i to je to - rekla je Kristina.

Podsetimo, ona je na svom Instagramu napisala da se lepo provela u Instanbulu, ne demantujući pri tom vezu sa bivšim dečkom voditeljke "Zadruge".

- Prvi i poslednji put se oglašavam na ovu temu. Ja nikom nisam skinula dečka, otišla na letovanje sa zauzetim dečkom. Takvi epiteti ne stoje pored mog imena. Nije im tu mesto. Baš je bilo lepo u Istanbulu. Pozdrav - rekla je Kockareva.

