TUŽAN SAM I VOLIM JE, BIO SAM JEZIVO GRUB! NJENA POBEDA JE I MOJA: Marko Miljković jedva zadržao SUZE dok je pričao o LUNI, a voditeljka je otkrila OVU TAJNU!

Marko Miljković prvi put posle superfinala pojavio se u javnosti i otkrio kako se sada oseća.

Lunin bivši dečko osvojio je 2. mesto, dok je ona odnela pobedu, a kaže da su mu emocije potpuno pomešane.

"Marko i ja se poznajemo dugi niz godina, pre 13 godina je on bio u jednom rijalitiju. Kada sam ga videla večeras, videla sam da mu uopšte nije svejedno, ali možda ova žurka nešto promeni", rekla je voditeljka.

"Nismo se čuli od kako smo se rastali iz ovog studija. Ne osećam se lepo, naravno, zato što smo se razišli na taj način, nikako mi nije prijatno, tužan sam, ako ćete iskreno. Da, volim je. Sve vreme sam se nadao da ljudi ne očekuju reči, a video sam da je ta igra bila psihološka, da ja ponižavam i tako dalje. Ja sam znao da se napolju vide moje emocije u mnogo slučajeva. Nemoguće je da pomisliš da neko nekoga ne voli, kada vidi šta sam sve radio za Lunu", rekao je Miljković sa knedlom u grlu.

"Da li bi volela da te osoba koja priča da te voli, ustvari ne voli, ili da te voli i pokazuje ti na drugi način?", dodao je Marko koji i dalje gaji osećanja prema Luni.

Voditeljka je dodala da je Marko rekao da bi se radovao, ali da ne može da bude srećan, jer se pita da li će ljudi reći da je srećan što nije za Lunom. Marko je odmah prokometarisao ono što je Dušica rekla.

"Oni koje me ne vole videli su da je volim i da je to tako. Shvatili su i doveli su me do 2. mesta što je veliki uspeh, a Luna je ispred, što je moja pobeda, ne znam šta bih drugo rekao. Bio sam jezivo grub, a ne znam zbog čega, nervoza je bila konstantna, nisam razgovarao sa 50 posto kuće", izjavio je Miljković.

