NAZVAO JU JE KU*OM! LEPI MIĆA UPAO U EMISIJU UŽIVO I OPLEO PO MARKU! Otkrio sve tajne njihove veze i kako se Miljković ponašao prema Đoganijevoj! NIJE BIRAO REČI!

Nakon 10 meseci žestoke borbe, velikih uspona i padova, smeha, suza i neverice, Luna Đogani odnela je pobedu! Postala je bogatija za 50.000 evra, dok je drugoplasirani Marko Miljković osvojio luksuzni automobil marke "Škoda".

Velika podrška joj je bio Lepi Mića koji se javio u program uživo i nije imao reči hvale za Marka Miljkovića.

"On je jedno đubre koje se pomamilo za glavnu nagradu! Iskoristio je devojku zbog boljeg plasmana, ponašao se drsko i bezobrazno prema devojkama. On je podmukao i podlac je! O čemu se ovde radi, ko to njega brani? On je svaku devojku iskoristio na najgori i najbezobrazniji način", rekao je Mića.

Darko je u jednom trenutku skrenuo Mići pažnju na rečnik.

"Ma ja sam za njega mala maca! Ja ne komentarišem sada Lunu, ja pričam o Marku Miljkoviću. Luni je govorio najgore stvari, nazvao ju je kujom!

