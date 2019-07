LEPI MIĆA SUROVIJI NEGO IKADA: Družio se sa ovom bivšom zadrugarkom, a evo zbog čega su ZARATILI!

Lepi Mića posle rijalitija prokomentarisao je vezu Lune Đogani i Marka Miljkovića, ali i priznao sa kim više neće razgovarati.

On je rekao da bi Marko bio idealan par sa Stanijom Dobrojević.

"Ja sam rekao da su Marko Miljković i Stanija Dobrojević idealna kombinacija i da je to prava priča koja se vukla iza paravana, međutim, izgleda da niko nije imao mu*a da to pokrene, tako da, eto, ja sam to pokrenuo, ali isteklo je vreme", rekao je Mića.

Mića je prokomentarisao i u kakvom je odnosu sa nekadašnjom dobrom prijateljicom Doroteom Jovanović i šta sada misli o njoj.

"Takav ološ me u životu više ne zanima. Čuo sam da me blatila na finalu i to je to", kratak je bio bivši zadrugar.

