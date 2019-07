SLOBA BI OPET DA SE ŽENI? Zbog nje sam bolji, ona me razume! A evo kad će da PRESTANE DA JE KRIJE! (FOTO)

Sloba Radanović iznenadio je kada je priznao da, posle dužeg vremena, uživa u novoj vezi. Iako javnost još uvek ne zna ko je u pitanju, a i nakon brojnih spekulacija da se zapravo pomirio sa bivšom ženom Kristinom Kijom Kockar, pevač ističe kolik oje srećan, te da ne isključuje brak kao opciju.

"Ona izvlači ono najbolje iz mene, čini me boljim i razume me. Kad bude došlo vreme, svi ćete saznati ko je to. Svadba nije nešto što bih isključio trenutno", ispričao je on, pa spomenuo i bivšu suprugu:

"Niti se čujemo, niti se vidimo. Čuo sam joj pesmu, zanimljiva je, refren je dobar", zaključio je Radanović.

Kurir.rs/Pink/Foto: Marina Lopičić

