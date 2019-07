ZAVRŠIO SAM MUZIČKU ŠKOLU, TO MI JE BILA ODSKOČNA DASKA: Baka Prase zgrće VELIKE PARE, a ovako je bilo na početku njegove Jutjub KARIJERE!

Bogdan Ilić, koji je po zanimanju "jutjuber" otkrio je kako je počela njegova karijera.

"Baka Prase je fora, nije da se ja krijem, nego je fora što je ne moram da se pravim da sam Baka Prase, nego ja sam uvek bio tako malo zabavniji u školi i kroz život, a to sam posle preneo na Jutjub i to se ljudima svidelo, to im je interesantno, a na Jutjubu je krenulo to spontano. Nisam ništa planirao, u početku sam igrao igrice, a posle sam te snimke preneo na sve ovo, ali ni ju jednom trenutku nisam mislio da će mi to biti zanimanje", rekao je Bogdan.

foto: Ana Paunković

On je u emisiji na pitanje voditelja otkrio kako je došlo toga da započne i muzičku karijeru.

"Otkud je u muzici? Pa, zato što sam završio muzičku školu, pa sam bio u fazonu - ono prvo sam igrao igrice, pa sam izbacio pesmu tada. To je bila moja odskočna daska i to je bio moj početak. Od tada su počeli pregledi da rastu i to je to", rekao je Baka Prase u "Premijeri".

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs, Foto: Printscreen/Premijera

