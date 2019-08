VRELE CENE ZA VREO SEPTEMBAR – ALL INCLUSIVE PO CENI POLUPANSIONA!

Grčka je već dugi niz godina među najpopularnijim turističkim destinacijama u našem narodu, te stoga „Travelland“ već dugi niz godina organizuje odlična letovanja u Grčkoj! Iz trenutne ponude izdvaja se Aks Porto Heli hotel sa spektakularnom akcijom – all inclusive po ceni polupansiona! Zbog velikog interesovanja za ovu i brojne druge ponude, agencija će za vas biti otvorena i u nedelju 11.8. od 10 do 17h.

Na Peloponeskom ostrvu se očekuje septembar idealan za letovanje – očekuju se pravi letnji sunčani dani, sa temperaturama od 28 do 36 °C!

U tradicionalnom ribarskom mestu, ušuškanom u slikovitom zalivu Porto Heli nalazi se Aks Porto Heli 4*. Iz elegantno uređenih soba pruža se očaravajući pogled na more i uređene vrtove, kao i na ostrvo Spetses, na koje se u svakom trenutku lako može stići vodenim taksijem. Jednostavan stil, označen grčkim motivom, komfor, sigurnost i kvalitetna usluga su ono što ovaj hotel nudi svojim gostima. Hotel poseduje restorane u kojima možete probati brojna mediteranska i internacionalna jela, kao i barove, veliki bazen, kompletno opremljenu teretanu, ronilački centar i teren za odbojku na pesku. Igraonica sa stolovima za bilijar i TV-om je takođe na raspolaganju. Uz prijatno osoblje i tradicionalno grčko gostoprimstvo u hotelu Aks Porto Heli savršen odmor je zagarantovan! Uz specijalnu ponudu – all inclusive po ceni polupansiona, 7 noći za dvoje odraslih i dete do 12 godina možete platiti samo 453€!

„Travelland“ je za vas otvoren svakog radnog dana od 9 do 20h, subotom do 16h, a radiće i u nedelju od 10 do 17h!

Zainteresovani mogu izvršiti rezervacije u turističkoj agenciji „Travelland“, na adresi Dobračina 43, u Beogradu a više informacija mogu pronaći na internet prezentaciji ove agencije http://www.travelland.rs/. Za najaktuelnije ponude, dodajte nas na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

