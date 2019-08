MERIMA NJEGOMIR SAHRANU BIVŠEG MUŽA JEDVA JE IZDRŽALA NA NOGAMA! Bila je sa njim od 21, u braku su dobili ČETVORO DECE! Pevačica slomljena! (KURIR TV)

Milan Njegomir, bivši suprug Merime Njegomir, sahranjen je danas na Novom groblju, dok je pevačica dostojanstveno stajala uz decu i trudila se ni suzu da ne pusti. Ipak, slomila se kada se pročula Milanova omiljena "Voleo sam devojku iz grada", koju su zapevali i zasvirali na violini.

Pored uplakane pevačice i dece, od poznatih pojavili su se Marina Rajević, Dule Savić, kao i Ljiljana Jakšić koja je održala potresan govor.

1 / 15 Foto: Zorana Jevtić

"U ime Skadarlije donosim ovu ružu. Mene je naučio četvrtu strofu pesme 'Ima dama', koju nisam znala", a koju je zatim i otpevala.

foto: Zorana Jevtić

"Hvala za svaku šalu u ime Skadarlije", dodala je ona.

Podsetimo, pevačica Merima Njegomir emotivnim rečima oprostila se od bivšeg supruga Milana koji je preminuo 21. avgusta. Merima i Milan Njegomir bili su u braku 16 godina i imaju četvoro dece, a kako je sama pevačica istakla, njihova komunikacija je trajala sve do poslednjeg dana njegovog života.

"Umro je Milan Njegomir. Umro je čovek sa kojim sam bila od svoje 21. godine života. Iz velike ljubavi rođeno je četvoro dece. Bez obzira na to što nismo ostali da živimo zajedno i što nam nisu uvek cvetale ruže, neraskidiva veza i komunikacija je trajala do poslednjeg dana, do 21. avgusta kada je, nažalost, izgubio bitku sa životom i otišao zauvek. Neizmerno sam tužna. Naša deca i ja, njegova porodica i svi naši prijatelji, okupiće se u subotu 24. avgusta u 14 sati na Novom groblju da ispratimo Milana na njegov poslednji put bez povratka. Izjava saučešća je u 13.30 časova", poručila je pevačica.

Merima je u braku sa Milanom dobila ćerke Ljubicu, Milicu i Jelenu i sina Marka, a par se razveo pre dve decenije.

Kurir.rs/N.M/Foto: Zorana Jevtić

Kurir