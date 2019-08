IZ ŠUME POBEGLA JE TETA, TO JE NAŠA TREĆEDOBNA ŠTRUMPFETA: Lukas opet ŽESTOKO PROZIVA vlasnicu Granda! Revoltirani folker nastavlja da NIŽE UVREDE!

Aca Lukas ne prestaje da piše brutalne uvrede na račun koleginice i bivše prijateljice Lepe Brene, koju je sada nazvao "trećedobnom Štrumpfetom". Ovim je pevač hteo da poruči najvećoj jugoslovenskoj zvezdi da je ostarila i da je njen izgled smešan!

Na sve ovo, Lukas je dodao i da Brena u svom sadašnjem stajlingu podseća na Jelenu Karleušu, sa kojom je takođe zaratio putem društvenih mreža. Aca je najpre u subotu uveče, posle koncerta na "Mjuzik viku", na kojem su oboje nastupali, uputio uvredljive komentare Lepoj Breni putem Instagrama.

To mu izgleda nije bilo dovoljno, pa je u sličnom tonu nastavio i u nedelju, s tim što je prešao da piše komentare na profilima drugih korisnika.

- Je l' ovo JK (Jelena Karleuša) ili JF (Jahić Fahreta, prim. aut.)? - pitao je Lukas ispod fotografije na kojoj je Brena u belom kostimu sa zavezanom kosom, a potom nastavio da ismeva koleginicu.

- Nego, moj Andrej gleda Instagram i pita me: "Ćale, je l' ovo JK? Ne zna on! A u trenutku se učinilo i meni. Pa rekoh da pitam. Mislim da nije ni jedno ni drugo! A odgovor je: "Nit je JK, niti JF, a nisu ni labudovi, već iz šume pobegla je teta, to je naša trećedobna Štrumpfeta! - napisao je revoltirani Aca.

Zanimljivo je da Lukasove uvrede u kojima je pisao da je Lepa Brena "protuva istrošena", kao i da je njen koncert "cirkus", na Instagramu lajkovala i zvezda "Granda" Aleksandra Bursać, ali se brzo pokajala.

- Povodom natpisa koji su se pojavili na pojedinim portalima kako sam navodno stala na nečiju stranu, želim da pojasnim o čemu je reč. Dakle, nisam bila upućena u pozadinu priče i nije mi bila namera da stanem na nečiju stranu, a posebno ne da učestvujem u bilo čemu negativnom prema Lepoj Breni - napisala je ona.

Kontaktirali smo i sa Breninim suprugom Bobom Živojinovićem kako bi prokomentarisao napade na svoju ženu, ali on nije hteo ni da sasluša pitanje.

- Prijatno, nemam komentar - rekao nam je on.

58 godina ima Brena

50 godina ima Lukas



Bojanić zauzeo stranu LUKAS NIJE DORASTAO BRENI! foto: Pritnscreen Miloš Bojanić stao je na Breninu stranu i rekao da je ona zvezda koju niko ne može da dostigne.

- Aca Lukas nije kompetentan da komentariše jednu Lepu Brenu. S punim poštovanjem za njegovu muzičku karijeru, ali to nije ono što radi Lepa Brena. On nije dorastao njoj, njenoj popularnosti i njenim uspesima, što zna ceo svet. Bez obzira na to što je moj odnos sa Brenom u zahlađenju, ne znam ni sam zbog čega, verovatno ona zna, ali cenim rad i uspehe koje je stekla dosad. Lukas je naspram nje još mali i mislim da nikada neće postići njen nivo - rekao je Bojanić za Kurir. M. D.

Miroslav Ilić NE ZANIMAJU ME NI BRENA NI LUKAS foto: Vladimir Šporčić, Damir Dervišagić Kontaktirali smo i s Miroslavom Ilićem, koji je godinama u ratu sa Brenom, ali on nije hteo da komentariše.

- Zlato moje, ne zanimaju me ni Brena ni Lukas. Apsolutno mi nisu zanimljivi - rekao nam je slavuj iz Mrčajevaca, koji je pre više od tri decenije snimio evergrin sa koleginicom "Jedan dan života".

Ipak, njihov odnos se pokvario kada je Brena podržala Mirjanu Antonović, koja je iz veze sa Miroslavom, kako ona tvrdi, dobila sina Devina.

Lajkovala Lukasa Bursać se pokajala

BRENA MI JE REKLA DA PAZIM! foto: Printscreen Instagram Aleksandra Bursać nesmotreno je lajkovala status Ace Lukasa u kome je brutalno vređao Lepu Brenu, nazvavši je „protuvom istrošenom“, zbog čega je zvezda „Granda“ prvo uputila javno, a potom i privatno izvinjenje folk divi.

- Nisam bila upućena u pozadinu priče i nije mi bila namera da stanem na nečiju stranu, a posebno ne da učestvujem u bilo čemu negativnom prema Lepoj Breni - napisala je Aleksandra na Instagramu, dok je za Kurir izjavila:

- Kada sam shvatila šta sam lajkovala, došlo mi je da se udavim u moru! Nikad ne bih išla protiv nje, niti se stavljala na nečiju stranu, ali svakako ne bih ni lajkovala tako nešto. Odmah sam je zvala da joj se izvinim, rekla mi je da više pazim ubuduće. U pravu je žena, pogrešila sam. Ceo dan mi je bez veze zbog ovoga. N. M.

Kurir.rs/J. Stuparušić - I. Ercegovčević/ Foto: Sonja Spasić,Nemanja Nikolić

